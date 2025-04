"Chi si comporta così non sopravvive". Saviano choc contro Musk

Roberto Saviano

Non è la prima volta che Roberto Saviano si scaglia contro Elon Musk e le sue attività imprenditoriali e politiche ma in questo caso, forse per la prima volta, la violenza con cui lo scrittore campano attacca il patron di Tesla è del tutto inaudita. L’autore di Gomorra decide di affidare al suo profilo social un commento su Musk. Prima definendolo un “furbo miliardario” e poi, come se non bastasse, mettendo nero su bianco che “la sua fine sarà una fine terribile e violenta”

“La fine di Elon Musk sarà una fine violenta”, esordisce Saviano guardando i suoi follower. Il motivo, seppur surreale, è presto detto: “Ciò che sta construendo intorno a sè, il suo potere, l’oligarchia, la tirannide della sua prassi, insieme al suo sodale Trump, non potranno che portare a una caduta violenta “, tira in ballo anche il presidente americano. La colpa di Elon Musk, in realtà, non è chiara dalle parole dello scrittore. Che però aggiunge senza timore: “Il loro epilogo politico sarà probabilmente nel sangue. Cadranno per mano di coloro che hanno esaltato”.

Il discorso di Saviano, oltre ad essere surreale, è colmo di pregiudizi ideologici. Musk e Trump, stando al suo ragionamento, “cadranno per mano di quell’odio che loro stessi hanno diffuso e che oggi vediamo”. Poi, a stretto giro, spiega che “l’agonia con la quale stanno uccidendo la democrazia sarà lunga”. E inneggia alla resistenza: “Chissà - dice – se potremo scappare o avremo ancora gli strumenti della resistenza. Ora c’è un furbo che lo copre e si chiama Trump”.

Quello che rimane chiaro è la parabola politica di Musk che finirà al più presto. “Mai nella storia umana chi si è comportato con tale violenza è riuscito a”, spiega Saviano. Un commento che ha il sapore di insulto gratuito e fuori misura.