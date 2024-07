"Chiudere i confini e rendere di nuovo sicura l'America". Vance apre la convention in Michigan

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuova convention per Donald Trump, che oggi parla a Grand Rapids, nel Michigan. L'apertura è stata affidata al candidato vicepresidente JD Vance, che ha arringato le folle in attesa dell'arrivo del tycoon. " Non c'è niente di estremista nel fermare il veleno, le gang, i criminali e prendersi cura del nostro Paese: dobbiamo chiudere il confine, fermare il fentalyn e rendere l'America di nuovo sicura per i cittadini americani ", ha detto tra gli applausi l'imprenditore scelto da Trump per affiancarlo in caso di elezione alla Casa Bianca. L'attenzione attorno a Trump è altissima, ancor più dopo lo scampato attentato in Pennsylvania.

Prima di salire sul palco, Trump ha publicato su Truth l'aggiornamento medico del deputato del Texas Ronny Jackson, che ha servito come medico di Trump alla Casa Bianca. Stando all'ultimo report, il proiettile ha procurato una ferita di 2 cm nell'orecchio destro dell'ex presidente. " Inizialmente si è verificato un sanguinamento significativo, seguito da un marcato gonfiore dell'intero orecchio superiore ", si legge nel report, dove si evidenzia che sono stati necessari punti di sutura.

In migliaia si sono riversati a Grand Rapids per vedere il tycoon e si sono formate lunghissime file fin dalle prime ore del mattino davanti alla Van Del Arena di Gran Rapids. La Bbc ha riferito di una coda di quasi 5 km di lunghezza fino alle 13, ora locale, quando sono state aperte le porte per l'ingresso del pubblico. L'inizio dell'intervento di Donald Trump è previsto per le 17, le 23 italiane. Tanti i sostenitori che hanno indossato le tshirt con l'immagine del tycoon che alza il pugno dopo lo sparo ricevuto a Butler. Mike Gaydos, che ha viaggiato dall'Indiana con i suoi tre figli per partecipare alla manifestazione, ha detto di non considerarsi un " grande " sostenitore di Trump in passato, ma di voler mostrare sostegno all'ex presidente dopo il suo tentato omicidio. E come lui ce ne sono tantissimi, pronti a mostrare la sua solidarietà all'ex presidente.

L'intervento di Vance è durato appena 13 minuti, un tempo piuttosto limitato che gli ha comunque permesso di raccogliere numerosi applausi, anche se non è mancato

Ai miei fratelli dell'Ohio, ragazzi, dobbiamo vincere il Michigan

qualche fischio al suo indirizzo, probabilmente per la sua provenienza. "", ha detto dal palco.

