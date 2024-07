"Complotto iraniano per uccidere Trump". La rivelazione della Cnn

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attentato a Donald Trump a Butler, in Pennsylvania, ha fatto alzare i livelli di attenzione attorno all'ex presidente degli Stati Uniti, di nuovo in corsa per la Casa Bianca. L'attentatore, Thomas Matthew Crooks, è stato neutralizzato dai cecchini subito dopo lo sparo e non sono emerse motivazioni ideologiche per il suo gesto o legami con organizzazioni terroristiche o simili. Ma la Cnn ha oggi rivelato che gli Stati Uniti nelle ultime settimane hanno ricevuto informazioni di intelligence da una fonte umana su un complotto iraniano per tentare di assassinare l'ex presidente Donald Trump.

Ciò significa che una persona si è rivolta agli apparati americani per riferire di una possibile intenzione di attentare alla vita dell'ex presidente. Secondo l'emittente non ci sono indicazioni che il ventenne che sabato ha tentato di assassinare Trump sia coinvolto nel complotto, per il momento tutte le ricerche effettuate sula sua vita hanno dato esito negativo in tal senso. E non è nemmeno chiaro se la fonte sia affidabile o no. Tuttavia, quel che è certo, è che l'Iran ha ripetutamente promesso di vendicare la morte di Qassem Soleimani, capo della Forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ucciso in un attacco con droni ordinato da Trump. Soleimani, 62 anni, è stato ucciso il 3 gennaio 2020 in un attacco aereo statunitense condotto da un drone MQ-9 Reaper. È stato colpito mentre viaggiava dall'aeroporto internazionale di Baghdad.

La minaccia a Trump, quindi, non è una novità ma la fonte avrebbe rivelato una sorta di "work in progress" in tal senso. La Cnn spiega che non è stato reso noto se queste informazioni siano state condivise con l'apparato che gestisce la campagna di Trump o se siano rimaste riservate fino a questo momento. " Non facciamo commenti sul dispositivo di sicurezza del presidente Trump. Tutte le domande dovrebbero essere indirizzate al Secret Service ", ha dichiarato l'organizzazione.

recentemente sono state aggiunte risorse e capacità aggiuntive al dispositivo di sicurezza dell'ex presidente Trump

Il portavoce del Secret Service ha affermato che "". Intanto proseguono le indagini per capire come siano state possibili le falle nel sistema di sicurezza , che hanno permesso a Crooks di appostarsi sul tetto e sparare a Trump.