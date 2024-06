“La democrazia ha parlato”. Le Pen esulta per il risultato delle elezioni

Sì prospetta una vittoria, seppure non assoluta, del partito di Marine Le Pen al primo turno delle elezioni anticipate in Francia. Dai primi exit-poll il Rassemblement National dovrebbe essere il primo partito ma potrebbe non avere la maggioranza assoluta dei seggi. Rn è nettamente in testa con almeno il 34% dei voti, seguito dalla sinistra del Nuovo fronte popolare (28,5-29,1%). Al terzo posto Ensemble che fa capo al presidente della Repubblica, Emmanuel Macron (20,5-21,5%).

" La democrazia ha parlato ", ha dichiarato il dirigente storico del Rasemblement National in dichiarazioni riportate da Bfmtv. " I francesi hanno dimostrato di voler voltare pagina ", ha detto ancora Le Pen. " Una partecipazione così elevata dà particolare forza al voto ", ha proseguito la dirigente, commentando il record di affluenza delle elezioni, che dimostra un forte interesse dei francesi per queste elezioni. " Il blocco macronista è stato praticamente cancellato ", ha dichiarato la dirigente di Rn. Ma Le Pen, in vista del secondo turno, ha rivolto anche un appello agli elettori per dare la definitiva vittoria al suo partito: " Vi invito a rinnovare il vostro voto se avete scelto i nostri candidati al primo turno. Se avete fatto un'altra scelta vi invito a unirvi alla coalizione della sicurezza, della libertà e dell'unità. Abbiamo bisogno di una maggioranza assoluta ".

I complimenti a Marine Len Pen sono arrivati da Matteo Salvini, che ha rivolto le sue congratulazioni anche a Jordan Bardella, " per lo straordinario risultato ottenuto al primo turno delle elezioni legislative in Francia, come emerge dagli exit poll. Vergognoso Macron che, chiamando ai 'blocchi' contro il Rassemblement National al secondo turno, si comporta come una Von der Leyen qualsiasi e cerca in tutti i modi di opporsi ad un cambiamento espresso da milioni di francesi ". Ci vorrà ancora del tempo prima che ci siano i primi risultati definitivi ma stando agli exit-poll non sembra comunque possibile che il RN abbia la maggioranza assoluta.

Il partito dei Repubblicani ha fatto sapere che non darà istruzioni di voto per il secondo turno delle elezioni politiche in Francia.

Laddove non saremo presenti al ballottaggio, considerato che gli elettori sono liberi di scegliere, non daremo istruzioni nazionali e lasceremo che i francesi si esprimano in coscienza

", si legge in una nota divulgata all'uscita dei primi exit-poll.