Donazioni e boom social: così Trump ha cambiato la corsa alla Casa Bianca

Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca ma per la maggior parte degli americanisti era solo una questione di tempo prima che accadesse. Il dibattito televisivo di tre settimane fa ha da un lato restituito un presidente americano inadeguato a ricoprire quel ruolo per i prossimi quattro anni e dell'altro uno sfidante energico e determinato. Ed è qui che i destini dei due uomini più discussi del pianeta hanno preso un'altra strada. Biden è andato verso il ritiro, trascinando con sé, molto probabilmente i Democratici alla sconfitta, Donald Trump verso un trionfo. Ma la vera svolta è avvenuta un secondo dopo che i proiettili di Thomas Matthew Crooks hanno mancato l'obiettivo, colpendo il tycoon all'orecchio. Il pugno alzato, il volto insanguinato e l'urlo di chi ha capito di essere scampato alla morte per una manciata di centimetri, stanno portando Trump dritto alla Casa Bianca.

Ed è l'analisi svolta dalla società Arcadia di Domenico Giordano a snocciolare i dati della cavalcata dei Donald Trump verso Washington. Tra il 12 e il 13 luglio, quando è avvenuto l'attentato, il traffico sul sito del tycoon ha subito un'avanzata poderosa, passando da picco di 176.680 di venerdì 12 ai 714.996 di sabato 13. Il totale degli accessi ha superato i 6 milioni di utenti, il che significa che sono raddoppiate le visite di maggio ma, soprattutto, il tempo di permanenza sul sito si è allungato di 9 secondi. Un tempo che solo in apparenza appare poco significativo ma che nelle metriche del web è enorme. Si è passati da un minuto e quattro secondi a un minuto e tredici secondi. Tutti questi dati assieme determinano un'innegabile successo della campagna MAGA.

Come spesso accade quando si analizzano i dati sul traffico relativi ai personaggi politici, è il social X a giocare la parte del leone in chiave di catalizzazione delle visualizzazioni. Come sottolinea il report Arcadia, infatti, è dal social di Elon Musk che è arrivato oltre il 21% delle visualizzazioni sul sito di Donald Trump. Truth, che l'ex presidente aprì quando venne bannato dalla precedente amministrazione di Twitter, si piazza alle spalle di X con il 15.8% degli accessi convogliati.

La maggior parte degli utenti che accedono al sito di Trump sono uomini tra i 55 e i 64 anni. Per altro, è utile ricordare che alcune indiscrezioni hanno riferito dell'intenzione di Elon Musk di donare 45milioni al mese per la campagna elettorale di Trump. Dati smentiti ma non convintamente.

Sono ancora in attesa di essere elaborati i dati di luglio, che comprenderanno le donazioni per il tycoon post-attentato, alla fine di giugno, con dibattito già effettuato, Trump in relazione al secondo trimestre dell'anno aveva guadagnato quasi 100milioni in più rispetto a Biden con le donazioni:contro 332,4 milioni di dollari. E mancano ancora 4 mesi al 5 novembre.