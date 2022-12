"Dovrei essere più militare...". Giorgia Meloni si commuove di fronte ai soldati

Prima missione presso i contingenti militari italiani all'estero per Giorgia Meloni, che ha deciso di partire prima di Natale per raggiungere l'Iraq. Un viaggio simbolico per il presidente del Consiglio, che ha voluto portare personalmente gli auguri di buone feste ai soldati impegnati nelle missioni di pace, che non potranno far rientro dalle loro famiglie per queste festività. È stata una visita emotivamente coinvolgente per Giorgia Meloni, che non è riuscita a trattenere le lacrime davanti all'omaggio che le è stato porto dai soldati italiani.

" L'Italia è orgogliosa del lavoro che fate e nei giorni nei quali normalmente chi lavora fuori casa torna in famiglia voi non potete farlo... Ma quella famiglia vi vede e non è solo la vostra famiglia, è la Patria ", ha detto Giorgia Meloni rivolgendosi ai militari schierati davanti a lei durante la visita a Erbil. Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: " Credo che la patria in giorni come questi debba esserci, per dirvi che la credibilità, la fierezza, l'affidabilità che l'Italia può vantare nel mondo, che la rendono più rispettata, rispettabile e più ricca, camminano sulle vostre gambe, sul vostro esempio, sui vostri sacrifici ".

Quindi, il premier ha concluso: " L'Italia vi deve dire grazie, deve dirvi che riconosce il vostro valore, e come la Patria può contare su di voi spero che voi sappiate che voi potete contare sulla patria. Buon Natale a voi e alle famiglie lontane: siete 4mila chilometri lontani da casa ma casa vostra vi vede e sa quanto valete, sa quanto vi deve ". È stato un discorso particolarmente sentito quello di Giorgia Meloni, sicuramente istituzionale ma soprattutto umano. Quell'umanità che il premier non è riuscito a celare dietro lo schermo del ruolo quando si è commosso davanti all'omaggio dei militari.