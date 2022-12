"L'Iraq è un Paese amico". La Meloni porta il saluto dell'Italia ai soldati all'estero

Giorgia Meloni è arrivata in Iraq per portare il saluto delle istituzioni e della presidenza del Consiglio ai militari impegnati nelle missioni all'estero anche sotto Natale. Quella del premier è solo una delle missioni che sono state organizzate in questi giorni, che oltre a lei vedono impegnati anche diversi altri ministri, partiti per omaggiare i soldati lontani da casa. " Sono davvero molto lieta di essere oggi qui in Iraq in quello che rappresenta la mia prima missione bilaterale fuori dall'Europa. L'Iraq è un Paese amico che ha dimostrato ancora una volta di credere nella democrazia con la recente formazione del governo ", ha detto il premier al suo arrivo.

Al suo arrivo, il presidente del Consiglio è stato accolto dal premier Mohammed Shia Al Sudani. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa irachena "Shafaq News", i temi al centro dell'incontro tra Meloni e Al Sudani sono stati la cooperazione tra Italia e Iraq nei settori dell'agricoltura, sanità e l'aumento degli scambi economici e commerciali.

" Un Iraq forte è una condizione per la prosperità in Medio Oriente ", ha dichiarato Giorgia Meloni durante il colloquio con il suo omologo a Baghdad. Giorgia Meloni ha fatto notare come, " il fatto che il governo iracheno consideri il 25 dicembre come una festa ufficiale è un segno di rispetto per la comunità cristiana ". Da parte sua il premier iracheno ha espresso il suo apprezzamento per il ruolo italiano all'interno della Coalizione internazionale per la lotta contro lo Stato islamico, sottolineando l'aspirazione dell'Iraq ad attivare percorsi di partnership e investimento con l'Italia e tutti i Paesi dell'Unione europea.

Giorgia Meloni è atterrata in Iraq questa mattina subito dopo l'alba e si è immediatamente recata a far visita, portando saluti di Natale, al personale dell'ambasciata d'Italia e ai militari del primo reggimento Tuscania e del tredicesimo reggimento Friuli Venezia Giulia dell'Arma dei Carabinieri.

Successivamente, il presidente del Consiglio ha incontrato il personale del contingente militare italiano presente nella Base militare Union 3, dove hanno sede i comandi della missione Nato in Iraq (Nmi) e della Coalizione internazionale anti-Daesh (Oir). Ad accoglierla è stato il generale Giovanni Maria Iannucci, comandante della missione