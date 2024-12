Ecco perché Trump rivuole il controllo del Canale di Panama

Una splendida vista di Panama City, il Paese considerato il migliore per chi decide di emigrare

Il presidente eletto Donald Trump vorrebbe che il Canale di Panama tornasse sotto il controllo degli Stati Uniti perché ritiene che le tariffe imposte per l'uso del canale siano troppo elevate visto e considerato che è stato costruito proprio dagli americani.

Ma perchè è così importante il Canale di Panama? Prima di tutto c'è una motivazione di tipo economica. Il canale artificiale collega l'oceano Atlantico e l'oceano Pacifico e consente di risparmiare 13 mila chilometri di navigazione per girare attorno al Sud America. Il Canale, che taglia in due Panama, è lungo 81 chilometri ed è percorribile in 8-12 ore. Secondo i dati aggiornati al 30 settembre, nel 2024 sono passate quasi 10 mila navi, per un totale di 423 milioni di tonnellate di merce tra cui cibo, minerali e prodotti industriali. Più del 40% dei prodotti scambiati tra nordest asiatico e la costa est degli Stati Uniti è passato per il Canale di Panama e gli Usa con trequarti del totale dei cargo che transitano da qui durante l'anno, sono il maggiore cliente. In seconda posizione troviamo la Cina. Gli Stati Uniti, nel 1904, dopo aver aiutato Panama a ottenere l'indipendenza dalla Colombia, avviarono costruzione del Canale che venne inaugurato dieci anni dopo, rivoluzionando così i trasporti marittimi di tutto il mondo. Oggi Il proprietario del Canale è il governo di Panama che ne controlla l'amministrazione dal 1999. Il controllo da parte degli americani negli anni '60 aveva vita anche a proteste studentesche che erano sfociate in scontri.

Attualmente è in atto una battaglia legale che riguarda la Trump Organization, la compagnia di proprietà del presidente eletto e della sua famiglia, accusata di evasione fiscale nei confronti di Panama. Nel giugno 2019, infatti, i proprietari di un hotel di Panama gestito da una società della galassia Trump accusarono due compagnie, la Trump Panama Hotel Management e la Trump International Hotels Management, di non aver pagato le tasse sui guadagni. Orestes Fintiklis, proprietario della compagnia Ithaca Capital Parnters, ha accusato Trump di non aver versato il 12,5% dei milioni di dollari guadagnati con l'hotel. Ma non solo. La compagnia di Trump è stata accusata di aver sbagliato a riportare il numero dei dipendenti assunti per evitare di pagare i contributi. Fintiklis e la sua compagnia, in sostanza, sono stati costretti a pagare le tasse che Trump avrebbe evaso. La causa è ancora in corso. Secondo alcuni analisti Trump avrebbe chiesto che il controllo del Canale di Panama passi agli Usa come una sorta di ritorsione nei confronti del governo di Panama, reo di aver alzato troppo le tariffe. Tariffe che sarebbe aumentate a casusa del riscaldamento globale e dell'abbassamento del livello delle acque, causando una riduzione del numero di navi giornaliere transitate dalle solite 36 a 22. Quest'anno, a settembre, i transiti sono calati di un terzo, mentre nuovi aumenti sono previsti dal primo gennaio 2025.

Il presidente Josè Raul Mulino ha replicato duramente a Trump affermando che le tariffe non verranno abbassate e che "ogni metro quadrato del Canale di Panama - ha aggiunto - e le zone adiacenti sono parte di Panama e continueranno a esserlo".