La Flotilla sfida Israele: "Siamo a 130 miglia da Gaza, le Idf si avvicinano"

La rotta della Global Sumud Flotilla verso Gaza entra in una fase di forte tensione. Nella notte la nave Alpino della Marina italiana ha annunciato che non oltrepasserà le 150 miglia nautiche, offrendo assistenza a eventuali trasferimenti.Intanto le imbarcazioni della Flotilla hanno comunicato di trovarsi a meno di 145 miglia dalla Striscia, decise a proseguire nonostante le minacce israeliane. A bordo, l’eurodeputata Benedetta Scuderi parla di movimenti dell’esercito israeliano e di possibili imminenti abbordaggi.
Flotilla, a 130 miglia da Gaza, per ora nessun alt
"Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente". A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partecipando alla missione della Global Sumud Flotilla. "Siamo consapevoli che in giornata potremmo essere avvicinati per l'abbordaggio"
Flotilla: avvicinate imbarcazioni non identificate
"Imbarcazioni non identificate si sono avvicinate nella notte a diverse barche della Flotilla, alcune con le luci spente. I partecipanti hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione a un possibile abbordaggio. Le imbarcazioni si sono ora allontanate dalla Flotilla". A spiegarlo la portavoce italiana del Global movement to Gaza, Maria Elena Delia. "Continuiamo a navigare verso Gaza, avvicinandoci al limite delle 120 miglia nautiche - aggiunge - , vicino all'area in cui le precedenti flottiglie sono state intercettate e attaccate".
Nave Alpino a imbarcazioni: "Non proseguiremo oltre"
Nella notte la nave Alpino della Marina militare italiana ha diramato un ultimo avviso alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avvisandole che non oltrepasserà il limite delle 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza. La nave si è confermata disponibile a recuperare eventuale membri degli equipaggi della Flotilla che volessero essere trasferiti a bordo.
Flotilla, 'siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gazà
"Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza", afferma la Global Sumud Flotilla sui suoi social network. "Restiamo vigili, mentre entriamo nell'area in cui le precedenti flottiglie furono intercettate e/o attaccate", scrive la spedizione. "Proseguiamo la navigazione, senza venir scoraggiati dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane", si aggiunge.
Scuderi, "L'esercito israeliano sta arrivanda"
"Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione". Lo ha affermato in un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, giunta a 120 miglia nautiche da Gaza, stando agli ultimi aggiornamenti postati dal gruppo. "Non sappiamo quando potremmo riaprire le comunicazioni", ha aggiunto Scuderi che appare con indosso un giubbotto di salvataggio. Nel post che accompagna il video scrive: "L'esercito italiano sta per abbordare le nostre barche".