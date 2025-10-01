La Flotilla sfida Israele: "Siamo a 130 miglia da Gaza, le Idf si avvicinano"

"Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione". Lo ha affermato in un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, giunta a 120 miglia nautiche da Gaza, stando agli ultimi aggiornamenti postati dal gruppo. "Non sappiamo quando potremmo riaprire le comunicazioni", ha aggiunto Scuderi che appare con indosso un giubbotto di salvataggio. Nel post che accompagna il video scrive: "L'esercito italiano sta per abbordare le nostre barche".