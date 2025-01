La gaffe dell'ex ministro inglese: "Sono andata a vedere il muro tra Italia e Turchia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Gaffe diventata oggetto di meme per Suella Braverman, ex segretario di Stato agli Interni del Regno Unito, che in questi giorni è stata ospite della radio Lbc. L'esponente dei Tory è nota per le sue posizioni intransigenti contro l'immigrazione, che per altro hanno preso piede anche nell'attuale governo dei labour. Ed è proprio parlando di misure anti immigrazione che Braverman ha citato erroneamente il nostro Paese, quando ha parlato di strutture che impediscono il passaggio dei soggetti irregolari.

" L'Italia ha rafforzato i suoi confini. Hanno costruito un muro. Sono andata a vedere quel muro. Hanno costruito un muro sul confine terrestre tra Italia e Turchia ", ha dichiarato l'ex segretario di Stato, parlando anche di tutte le altre misure di contenimento che verrebbero utilizzate nel nostro Paese: " Hanno i droni. Hanno veicoli blindati. Hanno soldati. Il numero di persone che attraversano il confine è crollato ". Chiunque capirebbe che quella di Braverman non è altro che una gaffe, che lei stessa ha successivamente spiegato intervenendo tramite una nota affidata ai social: " Mi riferivo al confine terrestre della Grecia con la Turchia, che ho avuto l'onore di visitare. È stato un grande successo ". Effettivamente, il Paese ellenico ha un sistema di contrasto all'immigrazione irregolare tra i più restrittivi d'Europa e il suo muro sul confine turco è stato in più occasioni oggetto di discussione, oltre che di attacchi, da parte delle organizzazioni per i diritti umani e delle ong dei migranti.

" Suella Braverman è stata molto diffamata qui su X. L'Italia, infatti, condivide un piccolo confine terrestre con la Turchia da Brindisi a Otranto, da qui la famosa battaglia di Otranto, quando l'Italia sconfisse l'Impero Ottomano nella prima guerra mondiale ", scherza un utente, creando un'immagine con l'Ai. " Se fossimo nel Mediterraneo secco di 6 milioni di anni fa nella crisi di salinità del messiniano avrebbe senso... ", commenta un altro. Di certo, la Gran Bretegna che è un'isola, al pari dell'Italia che è una penisola, non può costruire muri contro l'immigrazione via mare.

Nel frattempo, il governo laburista di Starmer ha annunciato uncontro l'immigrazione irregolare: i sospetti trafficanti di esseri umani potranno essere sottoposti a misure restrittive prima ancora di un'incriminazione formale. Una misura di deterrenza per scoraggiare i trafficanti che attraversano la Manica.