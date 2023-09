"Mi ha messo la mano sotto la gonna". Nuova accusa per Rudy Giuliani

Altri guai per Rudy Giuliani. L'ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump è stato nuovamente accusato di violenze sessuali. Il 6 gennaio 2021, mentre si consumava l'assalto dei sostenitori trumpiani al parlamento americano, Giuliani avrebbe pesantemente molestato Cassidy Hutchinson, l’ex assistente della Casa Bianca diventata testimone chiave nel processo di Capitol Hill.

La donna ha raccontato i fatti nel suo libro, Enough, dove accusa Giuliani di averla palpeggiata dietro le quinte del palco da cui Donald Trump teneva il suo discorso prima della rivolta. "Era un lupo che attaccava la sua preda" , scrive la Hutchinson: "Rudy mette un braccio attorno al mio corpo, stringendomi a sé, dice: “adoro come ti sta addosso questa giacca di pelle”... abbasso gli occhi e vedo l’altra mano raggiungere il mio blazer e poi infilarsi sotto la gonna. Sento le sue dita gelate percorrere la mia coscia. I miei muscoli si irrigidiscono e mi ritraggo" . L'ex assistente, all'epoca 27enne, spiega di essere riuscita a ritrarsi "dalla presa di Rudy" e di essere scappata.

La replica

Un portavoce di Giuliani, Ted Goodman, ha replicato che "bisognerebbe chiedere a Cassidy Hutchinson perché sta rivelando ora fatti di due anni e mezzo fa" , insinuando che le rivelazioni facciano parte di "una campagna di marketing" legata all'uscita del libro. "È una bugia disgustosa contro il sindaco Rudy Giuliani, uomo la cui illustre carriera nel servizio pubblico ha visto lo smantellamento della mafia, la pulizia di New York e il conforto della nazione dopo l'11 settembre" .

La risposta di Giuliani è arrivata nel corso di un'intervista con il network conservatore Newsmax. "È completamente, assolutamente falso. Totalmente assurdo" - ha dichiarato riferendosi al libro della Hutchinson - "Sostiene che l'ho aggredita sotto un tendone il 6 gennaio, dove tutte le persone sono andate dopo il discorso del presidente perché era molto freddo" . Per poi chiedersi: "Io aggredisco qualcuno? E poi di fronte a centinaia di persone?" .

I guai giudiziari

Non è la prima volta che Giuliani viene accusato di molestie. Lo scorso maggio, una sua ex assistente gli ha chiesto un risarcimento di 10 milioni di dollari per violenza sessuale e abuso di potere. Insieme a Trump e altri consiglieri, è stato incriminato per associazione a delinquere e complotto avendo cercato di sovvertire il risultato del voto in Georgia nel 2020. In quell'occasione, è stato anche ritenuto responsabile di diffamazione nei confronti di due operatori elettorali.

La lunga lista di guai giudiziari si è trasformata in grandi problemi finanziari per Giuliani che deve affrontare una causa da 1,3 milioni di dollari intentata dal suo avvocato per parcelle non pagate. Per saldare i conti, l'ex sindaco di New York ha messo in vendita il suo lussuoso appartamento nell’Upper East Side a Manhattan. In estate si era rivolto direttamente a Trump per recupare i conti non pagati delle consulenze legali che gli offrì da avvocato quando ancora era alla Casa Bianca.