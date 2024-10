Greta, il principio di realtà e le case degli italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Da una parte la sempre folcloristica Greta Thunberg, dall'altra capifamiglia e padroni di casa che devono conciliare l'ambientalismo con la realtà. A questi ultimi la direttiva europea nota con la sigla Epbd impone una riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento delle abitazioni pari al 16% entro il 2030. In Germania la questione si è trasformata in una furibonda battaglia politica all'interno del governo: Verdi contro Liberali a farsi i dispetti sull'obbligatorietà di pompe di calore ed energie rinnovabili. Il compromesso è stato trovato posticipando l'entrata in vigore dei vincoli e introducendo un potente sistema di incentivi pubblici per la sostituzione degli impianti. Ciò nonostante, due terzi dei tedeschi si sentono economicamente danneggiati dalla riforma e nei primi mesi del 2024 (e cioè da quando le nuove norme sono in vigore) le pompe di calore vendute sono state meno di quelle dell'anno scorso.

Venendo all'Italia, ieri alla Camera una serie di associazioni di settore (da Assogas a Assotermica, da Utilitalia a Proxigas) ha presentato una ricerca (la «Decarbonizzazione dei consumi residenziali») sui dati del problema nella Penisola. A cominciare da due cifre. La prima: il 70% delle famiglie ha un reddito sotto i 40mila euro e l'acquisto di una pompa di calore finirebbe per azzerare il loro risparmio annuo. La seconda: su 10,3 milioni di abitazioni nelle classi energetiche peggiori, quelle in cui la riqualificazione è più urgente, le pompe di calore sarebbero tecnicamente possibili in 5,9 milioni di casi, che si riducono a 1,76 milioni considerando il reddito di chi ci abita.

Raccomandazione finale: evitare ogni fondamentalismo «green», guardando al tema con pragmatismo e competenze tecniche. La «decarbonizzazione» si può ottenere anche con sistemi più abbordabili (un esempio: le caldaie a condensazione). L'Italia non può permettersi guerre di religione.