L'asse Italia-Brasile di Angela Lano: così la direttrice di Infopal tesseva la rete di Hamas e Hezbollah

Angela Lano sembra essere molto più di una “semplice” indagata e direttrice di Infopal, nel mirino della Procura per aver ricevuto 300.000 euro da una delle società appartenenti a Mohammad Hannoun (ritenuto esponente di spicco della cupola di Hamas in Italia). Secondo un report esclusivo di Infobae a firma di Maria Zuppello, Lano ha aperto una società chiamata Infopal a suo nome il 27 febbraio 2023. La società aveva sede a Salvador, nello stato brasiliano di Bahia. Come rivelato dai dati pubblici dell'agenzia delle entrate brasiliana, la società ha chiuso pochi mesi dopo, il 6 novembre 2023. La società brasiliana Infopal è registrata con il codice 5812, che identifica le aziende del paese latinoamericano la cui attività economica principale è la pubblicazione di giornali o siti web.

Esiste un sito web chiamato Infopal con dominio brasiliano il cui copyright scade nel 2025. Tutti gli articoli sono in italiano, ad eccezione di quelli pubblicati a partire dallo scorso ottobre. "L'ampio archivio del database InfoPal.it, dal 2006 al 26 ottobre 2025, è disponibile in italiano, con l'opzione di traduzione automatica in portoghese. Dal 27 ottobre in poi, le traduzioni e le pubblicazioni in portoghese brasiliano saranno eseguite da traduttori umani", si legge sul sito web, come sottolineato dall’autrice.

Il sito italiano Infopal, diretto da Lano, ha dato risalto al brasiliano Sayid Marcos Tenório, che, oltre a essere vicepresidente dell'Istituto Brasile-Palestina (IBRASPAL), è stato citato nell'inchiesta brasiliana sull'Operazione Trapiche, che nel novembre 2023 ha sventato una serie di attacchi di Hezbollah contro obiettivi israeliani in Brasile. Secondo i documenti di polizia dell'Operazione Trapiche, Tenório e uno dei terroristi, attualmente ricercato dall'Interpol, Mohamad Khir Abdulmajid, si sono scambiati numerosi messaggi WhatsApp nel 2018 con l’obiettivo di aprire un centro islamico a Brasilia, collegato al Centro Islamico Sciita della capitale (CCBIB).

Come riporta Infobae, secondo Emanuele Ottolenghi, ricercatore senior presso il Centro di Ricerca sul Finanziamento del Terrorismo (CENTEF) e consulente senior presso 240 Analytics, una piattaforma di analisi del rischio focalizzata sull'identificazione di terroristi e reti di finanziamento del terrorismo, nel suo articolo "Il piano terroristico di Hezbollah in Brasile", Tenório "fa lobbying a favore di Hamas attraverso l'Istituto Palestinese-Brasiliano, IBRASPAL, una ONG brasiliana gestita da Ahmad Shehada, fratello del fondatore assassinato delle Brigate Izzadin al-Qassam di Hamas, Salah Shehada", ma è anche "vicino al regime iraniano ". E, stranamente, l'Iran ha anche ripubblicato lo scorso aprile sul sito web della sua agenzia di stampa IRNA un'intervista scritta per Infopal dai figli di Lano e Hannoun a Osama Hamdan, uno dei leader di Hamas.