Lutto per il primo ministro inglese, morto a 60 anni il fratello Nick Starmer

Grave lutto per il premier britannico Keir Starmer, il cui fratello minore Nick, di 60 anni, è deceduto ieri in conseguenza di un tumore. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro, che con una nota di Downing Street gli ha reso omaggio, descrivendolo come un " uomo meraviglioso ". L'attuale primo ministro ha spiegato che il fratello " ha affrontato tutte le sfide che la vita gli ha posto davanti con coraggio e buon umore ". Quindi, ha aggiunto, " ci mancherà molto ".

Nella sua nota, Starmer ha anche ringraziato tutti coloro i quali in questi anni si sono presi cura del fratello nel suo percorso nella malattia: " La loro abilità e compassione sono molto apprezzate ". Per ovvie ragioni, le vacanze che erano inserite nell'agenda del primo ministro sono state annullate. L'inquilino di Dowining Strett sarebbe dovuto partire già quest'oggi per trascorrere il capodanno lontano da Londra ma con ogni probabilità resterà in città fino alla ripresa dei lavori del parlamento. I fratelli Starmer sono cresciuti in una famiglia di 4 fratelli nel Surrey, contea non metropolitana a sud-est di Londra. Nick Starmer aveva avuto difficoltà di apprendimento a causa di complicazioni alla nascita.

Per la prima volta da quando è a Downing Street, Keir Starmer ha parlato apertamente e pubblicamente di suo fratello Nick in occasione di un'intervista rilasciata per la biografia di Tom Baldwin: " Eravamo una famiglia di sei persone, quindi non mi sentivo solo e condividevo la stanza con lui, ma Nick non aveva molti amici e gli altri bambini lo chiamavano 'tonto' o 'stupido' ". Ancora oggi, aveva aggiunto il premier, " cerco di evitare di usare parole del genere per descrivere qualcuno ".

è morto serenamente nel pomeriggio del 26 dicembre dopo aver lottato contro il cancro. Chiediamo di mantenere la privacy per la famiglia di Nick in questo momento

Il portavoce del primo ministro, in una nota ha riferito che il fratello dell'inquilino di Downing Street "".