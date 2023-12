Meloni tra le donne più influenti del mondo anche per Forbes

La quarta donna più influente del Pianeta. La prima italiana a occupare una posizione di tale rilievo. Giorgia Meloni ottiene un ulteriore riscontro alla propria credibilità sul piano internazionale: la leader di Fratelli d'Italia e presidente del consiglio è stata infatti inserita da Forbes nella sua classifica delle 100 donne più potenti del mondo. In un quadro sociopolitico articolato e segnato da grandi cambiamenti, la rivista ha riconosciuto al premier italiano un ruolo di assoluto prestigio: Meloni si trova infatti ai primissimi posti del prestigioso elenco, alla faccia dei detrattori che nel nostro Paese la descrivono come "isolata all'estero".

Tutt'altro: Meloni è la più giovane esponte politica della classifica e la quarta in assoluto. Davanti a lei solo la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris (terzo posto), la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde (secondo posto) e a Ursula von der Leyen. Peraltro, in dodici mesi, Meloni è riuscita persino a superare se stessa, visto che nel 2022 Forbes l'aveva incoronata quale settima donna più potente. Già in quel caso era stato un successo, dal momento che mai un'italiana aveva raggiunto un posizionamento così alto in classifica. Stavolta è andata ancora meglio.

A un anno dal proprio insediamento a Palazzo Chigi, Meloni è riuscita a conquistare una credibilità internazionale che all'estero non faticano a riconoscerle. Proprio nei giorni scorsi, infatti, anche la testata Politico.eu aveva annoverato la leader di Fratelli d'Italia come la leader più concreta in Europa. Al contrario, in patria Giorgia continua a subire pretestuose delegittimazioni da parte di certa sinistra col paraocchi: i progressisti, al di là delle legittime divergenze di pensiero politico, si ostinano infatti a sminuire il suo peso accreditato anche all'estero.

Al quinto posto, dopo Meloni, Forbes ha piazzato la cantante statunitense Taylor Swift, in questo caso apprezzata per la sua influenza mediatica ma anche per il proprio ingente patrimonio stimato a 1,1 miliardi di dollari. I parametri che la rivista considera per stilare la propria classifica sono infatti: denaro, influenza media, impatto e ambito di riferimento. La popstar Beyoncé è altresì presente nell'elenco, balzata 36esimo rispetto all'80esimo dello scorso anno. Per ritrovare un altro nome italiano in classifica bisogna andare al 42esimo posto, dove si trova Margherita della Valle, ceo di Vodafone.