Meloni sente Musk: "La sua visione una risorsa per l’Italia"

È nata una “nuova stella” e si chiama Elon Musk. Così il neoeletto presidente degli Stati Uniti D’America, nel suo primo discorso da Palm Beach in Florida, ha voluto omaggiare l’imprenditore che più di tutti si è speso per questo suo ritorno alla Casa Bianca. E le parole di Donald Trump di ieri non sono passate inosservate anche da questa parte dell’Oceano. La presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni, a poche ore dalla vittoria del tycoon ha sentito Musk al telefono.

“Nelle scorse ore ho sentito l’amico Elon Musk” , scrive sui social la leader di Fratelli d’Italia ricordando il rapporto già consolidato con l’amministratore delegato di Tesla e Space X. Poi, a stretto giro, arrivano le considerazioni di merito. “Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un'importante risorsa per gli Stati Uniti e per l'Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future" , ha scritto la premier sul suo profilo con tanto di foto che la ritrae sorridente con l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense. Insomma, parole al miele per il patron della compagnia aerospaziale che sicuramente aiuteranno la partnership storica tra gli Usa e l’Italia.

Dichiarazioni che fanno eco a quelle di Donald Trump che ieri, dopo aver ringraziato il suo prossimo vicepresidente J.D. Vance, ha sottolineato il forte sostegno arrivato dal multimiliardario. “Abbiamo una nuova stella, è nata una stella: Elon Musk. È un ragazzo straordinario, eravamo seduti insieme stasera. Ha trascorso due settimane a Philadelphia e in diverse parti della Pennsylvania in campagna elettorale" , ha esordito Trump nel discorso della vittoria di fronte ai propri sostenitori in Florida. Poi, dopo aver raccontato le proprie emozioni per il lancio di un razzo di SpaceX, ha evidenziato che solo Musk è capace di fare una cosa del genere.

E ha continuato con gli elogi: " Abbiamo avuto il tragico uragano Helene e la North Carolina è stata devastata. Le persone mi hanno chiesto di chiedere a Elon di poter usare Starlink. L'ho fatto e lui lo ha fatto arrivare nello Stato molto velocemente. È stato fantastico, ha salvato molte vite" , ha aggiunto, sottolineando che Musk "è un super genio e dobbiamo proteggere i nostri geni" .

Sicuramente Musk rappresenta un tassello fondamentale del grande puzzle che ha portato il tycoon a riconquistare la Casa Bianca ma, a ben vedere, anche se più in modo indiretto, potrebbe essere anche una grande opportunità per il governo italiano.