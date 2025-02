Meloni: "Trump non si allontanerà da noi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'America, per l'Europa. In un percorso all'insegna di un comune orizzonte politico conservatore. "I nostri avversari sperano che Donald Trump si allontani da noi europei. Ma io lo conosco, è forte e efficace, dimostreremo che si sbagliano". Così Giorgia Meloni si è rivolta alla platea della Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac), intervenendo con un videomessaggio all'evento in corso a Washington. "Qualcuno può vedere l'Europa come distante, lontana, persa. Io vi dico che non è così", ha aggiunto il premier italiano, rinsaldando il legame politico con i conservatori a stelle e strisce e riaffermando al contempo la necessità di un'Europa che ritrovi il proprio ruolo, grazie a un'Italia tornata finalmente a correre e a una linea politica molto chiara. L'Europa - ha detto la leader di Fratelli d'Italia al riguardo - "non è persa se i conservatori continuano a combattere".

"Oggi mi rivolgo a voi con l'orgoglio di rappresentare, come presidente del Consiglio, una nazione straordinaria quale è l'Italia. Una nazione con un legame profondo e indissolubile con gli Stati Uniti. E questo legame è forgiato dalla storia e da principi condivisi", ha proseguito Meloni. E ancora: "A questa incredibile nazione, l'Italia, dedico tutta la mia energia". Ai conservatori americani il premier ha quindi raccontato il proprio lavoro.

"Il nostro governo - ha affermato - sta lavorando instancabilmente per ripristinare il giusto posto dell'Italia sulla. Stiamo riformando, modernizzando e rivendicando il nostro ruolo di leader globale. Puntiamo a costruire un'Italia che stupisca ancora una volta il mondo".

(in aggiornamento)