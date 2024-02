Giorgia Meloni e la narrazione "sinistra" della sua politica

Giorgia Meloni, si sa, è una donna che divide l’opinione pubblica. C’è chi la considera una sovranista innamorata del modello orbaniano e c’è chi pensa che sia una statista. Nel mezzo, tra la narrazione di una certa sinistra e l’esaltazione di una certa destra c’è la realtà.

Da una parte c’è Roberto Saviano che, oggi su Fanpage, si è letteralmente trasformato in esperto di geopolitica e spiega i tre motivi per cui la Salis è in catene. La fissazione è sempre la stessa: Viktor Orban che tiene sotto scacco l’Europa e la Meloni. Il premier ungherese, sin dalla campagna elettorale delle elezioni Politiche di un anno fa, è sulla bocca di tutti i leader della sinistra italiana: da Enrico Letta a Giuseppe Conte non si salvato nessuno. Il refrain è sempre lo stesso ed è racchiuso in questo tweet di alcuni giorni fa del responsabile Diritti nella segreteria nazionale del Pd, Alessandro Zan: “Orbán. Comincia occupando televisioni, asservendo giornali e magistratura, continua attaccando i diritti e trascinando in tribunale in catene militanti antifascisti. Per Meloni e Salvini resta un modello? Solidarietà a Ilaria Salis, il governo deve fare molto di più".