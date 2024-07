Olimpiadi, Mattarella incontra gli atleti: "Avete tutto l'amore dell'Italia con voi"

Instagram

L'Italia è con voi: questo il messaggio portato da Sergio Mattarella agli atleti azzurri protagonisti ai Giochi di Parigi 2024. Il presidente della Repubblica ha condiviso il viaggio verso la Francia con il portabandiera Gianmarco Tamberi e per la prima volta nella storia i carabinieri del Reggimento dei corazzieri hanno accolto il Capo dello Stato al Villaggio olimpico all'estero. Dopo aver cantato l'inno di Mameli, il presidente ha ricevuto in regalo una felpa dell'Italia Team con la scritta "Mattarella" dai portabandiera, il già citato Tamberi e Arianna Errigo, dicendo agli azzurri con grande ironia: "Mi sento vagamente fuori età" .

"Avete intorno a voi l'affetto di tutta l'Italia" , ha esordito Mattarella: "Un affetto sincero. Non sentitelo come una pressione: sono certo che esprimerete al massimo il vostro grande talento, tutte e tutti. E che lo farete con grande impegno, dedizione e senso dello sport. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. È sempre bello sentire l'inno nazionale, sarà ancor più bello quando lo farete suonare voi sul podio" . Le parole del capo dello Stato sono state accolte dagli applausi degli atleti e degli altri addetti ai lavori.

Mattarella ha invitato gli atleti azzurri a gareggiare con serenità e tranquillità, solo in questo modo sarà possibile esprimersi al meglio. E non solo, per il presidente della Repubblica i giovani hanno un messaggio da dare: "In un mondo così complicato, qui che siete con atleti di tanti altri Paesi potete mandare un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza di serenità internazionale" . Le medaglie saranno importanti, ma più importante sarà quello che verrà dimostrato, ossia "il senso dello sport, quello di gareggiare con impegno e lealtà, il desiderio di superarsi" . Tutto questo è un grande patrimonio, ha concluso Mattarella: "Vi ringrazio per questo incontro, sarà un piacere stare con voi in questi momenti: in bocca al lupo" .

Questa sera Mattarella parteciperà alla cena di gala organizzata dal Cio e dalla presidenza francese sotto la

piramide del Louvre. Poi, secondo la Gazzetta, venerdì mattina inaugurerà Casa Italia al Bois de Boulogne, a Le Pré Catelan prima di presentarsi nella tribuna autorirà al Trocadero durante la cerimonia d'apertura dei Giochi.