"Panama e Groenlandia, niente minacce. Trump contrasta l’attivismo cinese"

«Mi sento di escludere che gli Usa nei prossimi anni si metteranno ad annettere con la forza nuovi territori». Giorgia Meloni parla anche di Trump e delle sue dichiarazioni su Panama e Groenlandia. E le in terpreta come «un messaggio ad alcuni altri grandi player globali piuttosto che rivendicazioni ostili nei confronti di quei Paesi... Sono entrambi territori sui quali abbiamo assistito a un crescente protagonismo cinese. Per il Canada si potrebbe fare un ragionamen to simile. Diciamo che è un modo energico per dire che gli Stati Uniti non rimarranno a guardare». Quanto ai dazi Usa «per noi sarebbero un problema ma non è una novità che le amministrazioni americane pongano la questione dell’avanzo commerciale.

Quanto al recente incontro di Mar-a-Lago «è stata l’occasione per confermare un rapporto che si annuncia molto solido». Meloni ha anche confermato di aver ricevuto l’invito per l’insediamento del nuovo presidente il 20 gennaio: «mi farebbe piacere esserci. Sto valutando la compatibilità dell’agenda, ma se riesco parteciperò volentieri».