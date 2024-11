"Chiedono la mia morte politica". Lo sfogo di Le Pen dopo la richiesta di condanna

Ascolta ora 00:00 00:00

Marine Le Pen potrebbe non candidarsi alle prossime elezioni politiche. L'onorevole del Rassemblement National si è sfogata in un'intervista confessa alla tv francese Tf1 dopo che la Procura ha chiesto al giudice cinque anni di reclusione, di cui due in carcere, una multa di 300.000 euro e cinque anni di ineleggibilità. " La mia sopravvivenza politica, ovviamente, dipenderà dall'esecuzione o meno di questa condanna alla morte politica ", ha dichiarato.

È la mia morte politica che viene chiesta

Toni drastici ma sinceri e reali quelli usati da Le Pen, che in caso di condanna verrebbe tagliata fuori dall'alveo politico francese per 10 anni, di cui 5 da scontare in carcere. "", ha aggiunto.

Articolo in aggiornamento