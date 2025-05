Attacco pro Pal di Nanni Moretti: "Quanti devono ancora morire"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nanni Moretti è tornato sui social e l'ha fatto con un un post contro Benjamin Netanyahu: " Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta? ". Un'esternazione forte, condivisa con una foto del presidente israeliano, che si accoda a quelle degli esponenti della sinistra che un giorno sì e l'altro pure si scagliano contro il presidente israeliano. Ma l'esternazione di Nanni Moretti potrebbe essere legata in maniera più coerente con la manifestazione che sta lanciando il Partito democratico per Gaza. " Facciamo tutti insieme uno sforzo in queste ore con spirito largo e unitario, per renderla ancora più grande e partecipata ", è la proposta che arriva dal Nazareno che fa riferimento all'appello della sindaca della città emiliana lanciato il 25 aprile.

" Noi siamo pronti per una grande, larga, enorme manifestazione nazionale per fermare il massacro ", ha detto Nicola Fratoianni che poi rinnova l'invito " perché ci sia una bandiera palestinese ad ogni finestra e balcone del nostro Paese, perchè in ogni occasione un simbolo di quella terra martoriata venga sventolato e per dire che gli italiani non si rassegnano di fronte all'orrore quotidiano ".

Perugia ci sarà e può ospitare il corteo se sarà considerato da tutti utile e fruttuoso, credo che nelle prossime ore tutte le forze sociali e progressiste debbano sposare questa idea, anche sulla base delle giuste posizioni espresse nella mozione unitaria presentata dal Pd, M5S e Avs alla Camera

Il sindaco di Perugia si è proposto per ospitarla: "

Articolo in aggiornamento