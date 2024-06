“Resteremo da soli”. AfD esce dal gruppo europeo Id

Ascolta ora 00:00 00:00

Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra tedesco, ha annunciato che si ritirerà dal gruppo europeo Identità e Democrazia. La decisione è arrivata a seguito del congresso del partito federale, che ha stabilito il "ritiro immediato" prima dell'inizio ufficiale operativo della nuova legislatura. " L'assemblea dei delegati aveva precedentemente legittimato il Comitato esecutivo federale a compiere questo passo - e noi ci siamo immediatamente avvalsi di questa (nuova) opzione statutaria ", si legge nella nota diffusa dal partito.

In precedenza, la delegazione di AfD era stata esclusa dal gruppo di Identità e Democrazia al Parlamento europeo in seguito alle dichiarazioni del capolista alle europee, Maximilian Krah, sulle SS naziste. Alcune settimane fa disse: " Non erano tutti dei criminali ". A seguito di queste parole, i coordinatori di Id decisero di escludere il partito poco prima delle elezioni europee e adesso la compagine che si posiziona nell'estrema destra dello scacchiere dei partiti tedeschi potrebbe unirsi al gruppo dei "Patrioti per l'Europa" annunciata dal leader ungherese Viktor Orban, dal leader dell'FPÖ austriaco, Herbert Kickl e dall'ex premier ceco Andrej Babis. Tuttavia, Alice Weidel, co-leader di Afd, al congresso di Essen ha affermato che il partito tedesco non ha ancora deciso a quale gruppo parlamentare aderire.

Non necessariamente AfD aderirà a un gruppo parlamentare nell'immediato: questo è il senso dei vertici del partito. " Per il momento resteremo da soli e vedremo cosa emergerà nei prossimi uno o due anni ", hanno dichiarato dopo il congresso. Weidel, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha dichiarato che se LePen lasciasse Id probabilmente loro potrebbero rientrare.

È possibile che anche la Lega non ci voglia, però chissà che la Lega poi non segua Le Pen e Orban in un altro gruppo… Per me sarebbe l'ideale. Così potremmo tornare ad allearci con il resto degli Identitari

Ma le variabili sono troppe e non è così facile: "". Nel frattempo si sono registrati scontri fra manifestanti e polizia fuori dal Congresso: due poliziotti sono rimasti gravemente feriti.