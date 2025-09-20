La Russa: Gaza doveva restituire gli ostaggi

«Non possiamo sottovalutare i presupposti di ciò che sta succedendo a Gaza» ovvero «quando terroristi armati sono sbucati da sottoterra uccidendo e sequestrando cittadini innocenti. Però sarebbe bastato che Hamas avesse restituito gli ostaggi, i vivi e i morti, e Israele non avrebbe avuto più alibi per continuare la guerra». Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo all'apertura di Portofino Talk- Una piazzetta sul mondo, organizzato da Philia Associates. Si tratta della prima edizione

di un workshop di respiro nazionale e internazionale che ha l'ambizione di trasformare la perla del Tigullio in un hub di confronto tra istituzioni, imprese, cultura e società civile. I temi variano: dalla geopolitica alla sostenibilità energetica, dal turismo all'intelligenza artificiale. Nel corso della prima delle due giornate (il workshop si chiude oggi) sono intervenuti anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il governatore della Liguria Marco Bucci e il governatore della Lombardia Attilio

Fontana, che ha parlato di terzo mandato.

Sul palco a sorpresa è salito il neo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. «Il rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte dei dazi - ha detto Fertitta salutando i presenti-. Sui dazi spero si possa lavorare su esenzioni per le piccole e medie imprese».