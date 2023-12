"Si rischia l'intervento delle truppe Usa...". La terribile profezia di Biden

Il presidente Joe Biden ha esortato oggi il Congresso a impegnarsi con nuove forniture all'Ucraina per aiutarla nella guerra scatenata dalla Russia nel febbraio 2021, che ancora non accenna a finire. Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un duro appello, sostenendo che il leader russo Vladimir Putin " non si fermerà lì " se riuscirà a conquistare l'Ucraina. Questo sottintende la necessità che l'esercito di Zelensky venga supportato affinché possa contrastare efficacemente i tentativi di avanzata dei russi, impedendo loro di occupare nuove zone, spingendosi verso i confini della NATO.

Se conquisterà l'Ucraina, ha proseguito Biden, " andrà avanti, lo ha detto chiaramente ". . E se la Russia attacca un membro dell'alleanza Nato, ha avvertito Biden, " allora avremo qualcosa che non vogliamo e che non abbiamo oggi: truppe americane che combattono contro truppe russe... Se si muove in altre parti della Nato ". La guerra "boots on the ground" degli americani è sempre stata scongiurata ma un possibile attacco a Romania, Polonia o altri Paesi appartenenti all'Alleanza atlantica.

Se gli aiuti americani all'Ucraina non arriveranno entro i prossimi giorni sarà un regalo di Natale a Vladimir Putin e una minaccia per la sicurezza di Stati Uniti ed Europa: è questo il concetto alla base del discorso di Joe Biden per tentare di superare lo stallo sul nuovo pacchetto da oltre 108 miliardi di dollari chiesto dall'amministrazione. " Ho parlato con i nostri alleati del G7. Sono con noi al fianco di Kiev ", ha detto ancora il presidente USA. Zelensky ha di recente spiegato che l'esercito russo ha " significativamente aumentato la pressione " sul fronte e avvertito i leader che la Russia conta sul " collasso " dell'unità dell'Occidente l'anno prossimo.