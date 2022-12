Tagli da 20 e 50 euro nelle valigie: quanti soldi aveva la Kaili

Un ingente patrimonio è stato sequestrato questa mattina nell’abitazione del vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili. Gli organi di informazione belgi, in particolare Le Soir, hanno stimato che il denaro in contanti confiscato all’esponente politico greco ammonta a 750mila euro. Di questi soldi, 600mila euro sono stati trovati in una valigia che suo padre trasportava quando è stato fermato dalle autorità, mentre 100mila euro erano depositati in una borsa custodita nell’appartamento della Kaili. Le banconote sono tutte di taglio da 50 e 20 euro.

Congelati i beni dell’ex vicepresidente del Parlamento europeo

L'autorità ellenica per l'antiriciclaggio, nel frattempo, ha congelato gli averi di Eva Kaili. La notizia è stata resa nota dal governo greco. Il provvedimento riguarda “conti bancari, casseforti, aziende e qualsiasi altro bene finanziario” , riporta sempre il giornale Le Soir citando il presidente dell'organismo Haralambos Vourliotis. Il congelamento dei beni, secondo la stessa fonte, colpirebbe anche i familiari stretti di Kaili, come i suoi genitori. Nel mirino dell'autorità per l’antiriciclaggio c'è anche una società immobiliare di recente costituzione nel quartiere chic ateniese di Kolonaki, che sarebbe stata creata dall'eurodeputata 44enne e dal suo compagno italiano Francesco Giorgi, ha aggiunto il giornale belga.

Commissione d’inchiesta