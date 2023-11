"Ci hanno chiesto aiuto". L'annuncio di Crosetto: Italia pronta a mediare coi palestinesi

La guerra tra Israele e Hamas rischia di evolversi in un conflitto regionale e il Libano si troverebbe in prima linea, vista la presenza sul territorio degli Hezbollah. Per scongiurare questa tragica evoluzione, da più parti sono arrivare richieste d’aiuto all’Italia. A parlarne è il ministro Guido Crosetto, in occasione della presentazione del calendario storico dei carabinieri a Roma.

“ Sono tempi difficili ma in Libano la nazione più potente del mondo ora ha bisogno di parlare con i palestinesi e trovare un interlocutore. Ha chiesto aiuto all’Italia e ai carabinieri che hanno formato in questi anni i palestinesi ”, ha dichiarato il titolare della Difesa. “ Hanno avuto un ruolo fondamentale, riconosciuto al nostro Paese attraverso il lavoro di persone che nessuno di voi conosce e che neanche io conosco, ma che in questi anni hanno lavorato servendo lo Stato. Questa è l’Arma dei carabinieri ”.

Il riferimento del ministro è alla missione Miadit (Missione addestrativa italiana) nei territori dell’Autorità nazionale palestinese, iniziata nel 2014 dopo la richiesta fatta due anni prima dal rappresentante degli Interni dell’Anp al fine di ricevere supporto per addestrare le forze di sicurezza locali. Il primo distaccamento dell’Arma è stato dislocato a Gerico.

La missione Miadit Palestina è proseguita ininterrottamente fino al 15 ottobre 2023, interrompendosi solo durante il periodo del Covid. Il deterioramento della situazione a seguito degli attacchi del 7 ottobre ha portato il governo ha optare per il ritiro dei carabinieri dal territorio. “ Siamo pronti a ripartire non appena ce ne saranno le condizioni ”, ha comunicato il ministero della Difesa in una nota.