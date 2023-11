L'esercito israeliano stringe il cerchio sui leader di Hamas: "Sono morti che camminano"

Da 33 giorni in Medio Oriente c'è una nuova guerra. Il conflitto che vede contrapposti Israele e Hamas ha causato la morte di oltre 1.400 israeliani e diverse migliaia di palestinesi, 10mila secondo il ministero della Sanità di Gaza controllato dall'organizzazione terroristica palestinese. Jonathan Conricus, uno dei portavoce delle forze armate israeliane, ha dichiarato alla tv australiana Sky News che i leader di Hamas sono " morti che camminano ", e ha confermato l'intenzione di catturare e assassinare tutti i capi del movimento armato islamista che governa la Striscia di Gaza. Stamattina le Idf hanno annunciato l'eliminazione di Mohsen Abu Zina, definito come uno dei migliori esperti artificieri che gestiva la produzione di munizioni e razzi di Hamas. L'offensiva terrestre delle truppe di Tel Aviv nell'exclave costiera palestinese è ancora in corso e potrebbe durare a lungo. Ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato che il suo Paese si farà carico della responsabilità della sicurezza di Gaza una volta terminata la guerra, ma il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer ha poi precisato che questo non significherà che ci sarà una nuova occupazione come quella durata fino al 2005. Ieri Netanyahu ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il quale sta spingendo per una pausa umanitaria della durata di tre giorni che possa superare lo stallo sui 240 civili tenuti in ostaggio dalle varie fazioni palestinesi. Ecco le ultime notizie di oggi mercoledì 8 novembre.

Scontro tra Israele ed Hezbollah

Uno scambio di fuoco è in corso tra Israele e gli Hezbollah libanesi lungo la linea del fronte aperta da un mese tra il nord di Israele e il sud del Libano. Lo riferiscono media libanesi e fonti locali nei pressi della linea di demarcazione tra i due Paesi. In queste ore le aree più colpite dallo scambio di fuoco sono il settore centrale e occidentale della linea di demarcazione. Non si registrano al momento vittime.

Blinken contro il cessate il fuoco

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken si è pronunciato ancora una volta contro l'ipotesi di un cessate il fuoco. Il capo della diplomazia americana ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della riunione dei ministri degli Esteri a Tokyo. " Tutti noi vogliamo porre fine a questo conflitto il prima possibile. E nel frattempo, ridurre al minimo le sofferenze dei civili ", ha detto Blinken. " Ma come ho discusso – continua – con i miei colleghi del G7, coloro che chiedono un cessate il fuoco immediato hanno l'obbligo di spiegare come affrontare il risultato inaccettabile che probabilmente porterebbe. Hamas è rimasto qui, con più di 200 ostaggi, con la capacità e l'intenzione dichiarata di ripetere il 7 ottobre, ancora, e ancora e ancora ".

Il no della Casa Bianca all'occupazione di Gaza

La Casa Bianca ha ribadito la sua posizione contraria alla rioccupazione della Striscia di Gaza da parte delle forze israeliane una volta cessate le ostilità nel territorio palestinese. " La rioccupazione di Gaza da parte delle forze israeliane non sarebbe la cosa giusta da fare ", ha commentato il portavoce per la Sicurezza nazionale John Kirby. " Israele e gli Stati Uniti sono amici e non dobbiamo essere d'accordo su ogni singola parola. Netanyahu e Biden non sono sempre d'accordo su ogni questione ", ha concluso.

Aperto nuovo corridoio umanitario a sud

Un corridoio umanitario che da nord porta a sud della Striscia di Gaza è stato aperto dall'esercito israeliano. Ne dà notizia il portavoce delle Idf in lingua araba Avichay Adraee, che conferma la tratta lungo la via Salah ad Din e che taglia tutta quanta Gaza. " Se tieni a te stesso e ai tuoi cari, dirigiti a sud ", scrive Adraee.

#عاجل يا سكان غزة،

أخبركم ان اليوم مثل الأيام الماضية يسمح جيش الدفاع من جديد التنقل جنوبًا عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة (10:00) صباحًا والساعة الثانية (14:00)ظهرًا.



من أجل سلامتكم، انتهزوا الوقت القادم للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة. منطقة شمال قطاع غزة تعتبر… pic.twitter.com/8alsuxXUIT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2023

Tajani: "Coloni non compiano violenze"

" Già da tempo abbiamo invitato i coloni israeliani a non compiere atti di violenza che poi si ritorcerebbero contro Israele stessa. Israele ha tutto il diritto di attaccare le centrali di Hamas da dove partono i missili che colpiscono le città di Israele ma abbiamo ancora una volta ribadito che la popolazione civile deve essere tenuta fuori dai legittimi attacchi israeliani contro le centrali militari di Hamas ". Così il ministro degli Esteri del governo italiano Antonio Tajani parlando coi giornalisti a conclusione della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone. " Israele – prosegue il vicepremier – ha tutto il diritto di attaccare Hamas, ma abbiamo ribadito come G7 che la popolazione civile deve essere tenuta fuori dai legittimi attacchi di Israele ".

Identificati 843 corpi nei kibbutz

Sono 843 i corpi dei cittadini israeliani uccisi il 7 ottobre che la polizia israeliana ha identificato nei kibbutz invasi dai terroristi di Hamas. Lo rendono noto le forze dell'ordine locali, mentre il numero di militari caduti sul campo dall'avvio dell'operazione di terra a Gaza ammonta a 32. L'ultimo in ordine di tempo si chiamava Jonathan Chazor, sergente 22enne dell'unità delle forze speciali "Shaldag" dell'aeronautica militare.