La strada del buon senso

Sostenere che è il momento di scegliere se stare con l'Europa o con l'America di Trump è come pretendere che di fronte a padre e madre che litigano un figlio debba per forza decidere da che parte stare. Certo, può scegliere se schierarsi con l'uno o con l'altro, ma nel preciso momento in cui lo fa diventa altresì «orfano» di un genitore, che non è mai una bella condizione. Si può dire che questo sia furbescamente «tenere il piede in due scarpe»? Più corretto dire che si tenta di continuare a camminare con entrambe le scarpe per evitare inciampi e rallentamenti. Del resto, parlando con onestà, che altro si potrebbe fare? Sfidare l'America sul suo terreno preferito, quello economico, non mi pare un'alternativa percorribile. Come pure spezzare il fronte europeo ci farebbe fare la fine di quello che resta con il cerino in mano. Stare nel mezzo non è mai una posizione comoda, si rischia di prenderle da entrambi i contendenti. Ma può capitare che stare nel mezzo sia l'unica soluzione praticabile, la meno rischiosa. Ciò non significa stare a guardare o starsene con le mani in tasca fischiettando. È vero che l'Italia non è una grande potenza, ma non siamo neppure l'ultima ruota del carro. Nell'oscuro gioco della diplomazia e delle alleanze l'Italia un suo peso ce l'ha, e Giorgia Meloni come leader dei conservatori europei può aggiungere del suo. Ci vogliono tempo e pazienza, cose che non sempre la pancia dell'opinione pubblica è disposta ad accettare. La storia però dimostra che inseguire gli umori senza avere chiara la meta per il solo tornaconto in termini di consenso non è mai una buona idea, chi lo ha fatto ha perso in un colpo solo sia il consenso che la poltrona. La differenza tra un follower e un leader la si vede nei momenti difficili e pure in quelli drammatici. Un vero leader sa che il suo compito non è di rimanere al suo posto, bensì di risolvere le questioni nell'unico interesse del Paese che gli è stato affidato dagli elettori.

A me pare che questo governo si sia messo sulla strada giusta, quella del buon senso. Il bilancio di questa brutta crisi rispetto alla quale non abbiamo colpe lo si potrà fare solo alla fine, a partita in corso si può solo tifare e affidarsi a chi è in campo.