Tajani risponde a Zelensky: "Ingeneroso nei confronti dell'Europa"

L'attacco frontale all'Europa firmato da Volodymyr Zelensky non è passato inosservato. Il j'accuse del presidente ucraino nel corso del suo intervento al Forum di Davos è stato bacchettato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Mi pare che non sia generoso nei confronti dell'Europa" la sottolineatura del titolare della Farnesina a margine del Business Forum fra Italia e Germania. Il segretario di Forza Italia ha aggiunto: "Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina, facendo di tutto per sostenere dal punto di vista politico, finanziario e militare questo Paese".

L'intervento a gamba tesa di Zelensky su Bruxelles non è piaciuto a molti. Il leader di Kiev ha accusato i suoi più fedeli alleati di non avere "volontà politica" per affrontare Vladimir Putin mentre la guerra continua a infuriare ai loro confini orientali, nonchè di mostrarsi "persi" e "frammentati" nell'affrontare la tempesta Donald Trump. Non è mancata una stilettata sul dossier Groenlandia: "L'Europa deve imparare a difendersi. Inviare 14 o 40 soldati in Groenlandia, cosa dovrebbe ottenere? Che messaggio invia a Putin? Alla Cina? E forse, soprattutto, che messaggio invia alla Danimarca?".

Tutt'altro che causale il passaggio dedicato al mancato utilizzo degli asset russi, seguito dal riferimento alle armi: "Ci viene detto di non menzionare i Tomahawk per non guastare l'umore agli americani. Ci dicono di non parlare dei missili Taurus".

In Europa "ci sono discussioni infinite, omissioni, rivalità interne che impediscono di unirsi e parlare con sincerità, per trovare soluzioni reali", ha aggiunto, ma "non dobbiamo accettare che l'Europa sia solo un'insalata di piccole e medie potenze, condita con i nemici dell'Europa stessa". In conclusione, una carezza: "Quando è unita, l'Europa è davvero invincibile". Ma le polemiche non si fermeranno qui.