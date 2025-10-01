Abbonati
Politica internazionale

Arrestati ed espulsi. Tajani: "Cosa succede agli italiani sulla Flotilla"

Il titolare della Farnesina ha sottolineato che "l'abbordaggio" da parte degli israeliani era "previsto": "Gli italiani saranno portati in Israele e poi espulsi"

È arrivato l’alt di Israele alla Flotilla: al via l’abbordaggio. I primi fermi sulla nave ammiraglia Alma. "Era previsto" la conferma del ministro degli Esteri Antonio Tajani ai microfoni del Tg1. Il titolare della Farnesina ha evidenziato di aver "parlato più volte con il ministro Sàar affinché non ci siano azioni violente da parte delle forze armate israeliane, questo mi è stato assicurato. Anche i portavoce della Flotilla hanno garantito che non reagiranno".

Flotilla, in corso l'abbordaggio dell'Idf: fermati gli equipaggi. Gli attivisti: "Non ci fermiamo"

Il vicepremier ha rimarcato che il suo ministero ha dato mandato mandato all'ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di assistere tutti gli italiani. La strada è tracciata: "Verranno portati probabilmente nel porto di Ashdod ma poi verranno espulsi, credo ci sarà un volo che li accompagnerà in Europa insieme agli altri".

Sull'intercetto da parte della marina israeliana nei confronti delle barche della Flotilla è intervenuto anche Guido Crosetto. Il ministro della Difesa ha spiegato di augurarsi "che tutto avvenga con calma e razionalità.

Le barche sono circondate e dovrebbero essere portate nel porto di Ashdod, dove poi ci attiveremo per verificare come far rientrare i nostri connazionali". "L'importante è che tutto avvenga senza violenza, senza alcun rischio. Sono preparati sia le persone a bordo che le autorità israeliane" ha aggiunto.

