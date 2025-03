“Ti darebbe una pedata nel sedere”. Calenda fulmina Conte: scontro sulla guerra in Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

Scintille a distanza tra il leader del Movimento 5stelle, Giuseppe Conte, e il numero uno di Azione, Carlo Calenda. L’oggetto del contendere è presto detto: la guerra in Ucraina, il piano di pace firmato Donald Trump ma, soprattutto, il conseguente e possibile riarmo europeo. Se da un lato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, sembra intenzionata a spingere sull’acceleratore della difesa comune europea, dall’altro Conte e il suo Movimento pentastellato vogliono opporsi a qualsiasi costo.

Le parole di Conte

Incalzato nel merito durante l’ultima puntata di Di Martedì, il programma politico in onda su La7, il numero uno 5stelle risponde in modo piccate alle domande che arrivano dallo studio. “Cosa direbbe ad un soldato ucraino che in questo momento vede sgretolarsi l’alleanza che prima lo sosteneva e che un mancato appoggio militare posso equivalere a una avanzata russa?”, chiede al giornalista Antonio Di Bella. “Al soldato ucraino direi mi scuso per la follia dell’Eruopa. Avremmo dovuto fare un tavolo di pace, abbiamo dato l’illusione di aiutarvi, vi chiedo scusa a nome di un Europa inetta e deficitaria su qualsiasi piano” . E aggiunge: “Non siamo riusciti a sederci al tavolo della pace”.

La replica di Calenda

Da qui la replica di Calenda che, direttamente sul suo profilo social, decide di rispondere al suo “alleato” di opposizione. “E il soldato ucraino ti darebbe una pedata nel sedere e ti spiegherebbe il concetto di dignità”, sentenzia l’ex leader del Terzo polo centrista. Una risposta tanto scontata quanto veritiera che dovrebbe fare riflettere soprattutto il Movimento 5stelle che, al netto delle posizioni dell’Ue, sta esasperando un pacifismo ideologico da diversi anni a questa parte.

A me sorprende molto, è diventato tutta un’altra persona rispetto al periodo pandemia. Irrazionalità e populismo di basso livello”,

“L’ho visto dal vivo e mi sono venuti i brividi dallo schifo”, risponde un utente sul profilo social di Calenda. "scrive un altro utente.