Il tramonto dello "ius soli" nelle terre dov'era nato

Non toccate lo «ius soli». Elly Schlein è già sulle barricate e punta il dito contro la Meloni, «rea» di esser volata da Trump. «Che tipo di messaggio vogliamo lanciare?», si chiede la segretaria del Partito democratico.

Tra i temi affrontati dal neo presidente Usa durante l'insediamento c'è anche il pallino della sinistra italiana: la cittadinanza agli immigrati. Il tycoon ha mantenuto la promessa e ha firmato un ordine esecutivo che avvia l'iter per lo stop allo ius soli «puro», quello che dà automaticamente e indiscriminatamente la cittadinanza a chi nasce sul territorio americano. Un pilastro della Costituzione statunitense, difficilissimo da scardinare, ma che negli ultimi anni è stato rimesso in discussione persino nel Paese del diritto di nascita per antonomasia. Non certo il primo. Negli ultimi anni, mentre il Pd ripeteva gli slogan sulla cittadinanza, l'aria è cambiata un po' ovunque. Persino dove è la sinistra a governare.

In Europa, dove sempre più Paesi annunciano strette sull'immigrazione - una politica comune non c'è, dal momento che la cittadinanza è competenza dei singoli Stati. Quelli che una forma di ius soli la prevedono (Francia, Germania, Spagna,

Portogallo, Belgio, Olanda), non concedono la cittadinanza solo sulla base della nascita, ma hanno regole serrate non dissimili da quelle previste per chi richiede di diventare italiano peraltro -. E anche negli altri si va verso una scelta simile.

Fuori dal Vecchio Continente non è molto diverso. Oltre agli Stati Uniti, anche in Canada il diritto di nascita viene spesso messo in discussione dai conservatori.

Se Trump dovesse riuscire nel suo intento di rendere più difficile ottenere un passaporto statunitense a chi si trova negli Usa irregolarmente, resterebbero quasi solo alcuni Paesi del Sud-America ad adottare lo ius soli «puro».

Loro e la sinistra italiana, che sogna la cittadinanza a

tutti, vagheggia di migranti necessari per riportare in positivo i sempre disastrosi dati demografici del Paese, ma che in nessuna delle legislature che l'hanno portata a Palazzo Chigi è riuscita a cambiare le carte in tavola.