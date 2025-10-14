"È un'ispirazione per tutti". L'endorsement di Trump al libro di Meloni. Lei: "Grazie amico mio"

Donald Trump non ha mai nascosto la stima nei confronti di Giorgia Meloni, che ricambia: il rapporto tra Donald Trump e il presidente del Consiglio italiano è di profondo rispetto e questo ha sempre fatto storcere il naso a una certa parte politica, soprattutto in Italia. Gli ultimi sviluppi geopolitici hanno però dimostrato che, anche grazie al rapporto personale tra Meloni e Trump, l'Italia dopo anni ha finalmente un ruolo di rilievo nello scacchiere internazionale. E che tra loro vi sia un rapporto umano, oltre che politico, lo dimostra uno degli ultimi post pubblicati dal presidente americano sul suo profilo Truth, in cui ha elogiato il libro del presidente del Consiglio italiano, uscito pochi mesi fa nell'edizione inglese.

" Giorgia Meloni, il grande premier dell'Italia, ha scritto un nuovo libro, 'Io sono Giorgia: le mie radici, i miei valori'. Giorgia sta facendo un lavoro incredibile per il meraviglioso popolo italiano, e questo libro esplora il suo percorso di Fede, Famiglia e Amore per la Nazione, che le ha dato la Saggezza e il Coraggio necessari per servire la sua Nazione e rendere orgoglioso il suo popolo. Lei è un'ispirazione per tutti ", scrive Trump, invitando poi i suoi seguaci sui social ad acquistare il volume. Va certamente sottolineato che la prefazione del volume è di Donald Trump Junior, ma l'esposizione del presidente degli Usa nei confronti del presidente del Consiglio italiano ha pochi altri precedenti in passato.

" Molto gentile, amico mio! Penso che sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni per controllare se sei sincero nel tuo percorso politico ", ha replicato il premier Meloni, accogliendo con ovvia soddisfazione l'endorsement dell'uomo più potente del mondo. Queste parole di Trump arrivano a poche ore dall'incontro di Sharm El Sheik, in cui Trump non ha lesinato complimenti nei confronti di Meloni. Il volume è la riedizione di "Io sono Giorgia", volume del 2021, edito nella versione americana da SkyHorse, ed è stato pubblicato lo scorso maggio.

Qualunque sia la tua posizione politica, questo libro è seducente e offre una lettura affascinante

In copertina compare il bollino con una citazione del presidente Usa: "Meloni is a Fantastic leader". The Evening Standard ha recensito questo volume con parole decisamente positive: "".