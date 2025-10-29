Viaggio nell'America di Trump con il Giornale



Un viaggio organizzato da il Giornale che è un’immersione nel cuore pulsante degli Stati Uniti, tra metropoli iconiche, luoghi simbolo della democrazia americana e l’energia dei grandi eventi politici. Dal 21 al 30 marzo 2026, un gruppo selezionato di lettori e aspiranti giornalisti potrà vivere un’esperienza unica tra New York, Philadelphia, Washington e Dallas. Un’occasione per osservare, raccontare e comprendere l’America contemporanea.

Dieci giorni intensi, ricchi di incontri, emozioni e spunti di riflessione.

Accompagnati nel viaggio dal nostro collaboratore Francesco Giubilei.

Questo viaggio rappresenta un’occasione unica per chi sogna di diventare giornalista o per chi desidera comprendere da vicino le dinamiche del potere, della comunicazione e della società americana.

Non un semplice tour, ma un vero e proprio laboratorio sul campo: l’America si svela, e chi parte avrà il privilegio di raccontarla.

Il prezzo speciale riservato è di 3990 euro a persona (hotel 4 stelle, voli, visite guidate, pullman locale riservato, assicurazione medico-bagaglio inclusa di integrativa USA spese mediche e assicurazione annullamento viaggio)

Viaggio realizzato in collaborazione con Gattinoni Travel, agenzia leader nel settore viaggi da oltre 40 anni.

Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it

Se vuoi avere maggiori informazioni, compila il seguente form e sarai ricontattato: clicca qui

Ecco il programma dettagliato del viaggio:



1° giorno, sabato 21/03 – MILANO Malpensa / NEW YORK

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea American Airlines in partenza per New York. All’arrivo all’aeroporto JFK, sbarco, operazioni doganali e, dopo l’incontro con l’assistente locale parlante italiano, trasferimento con pullman privato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per visite in città con l’accompagnatore. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.



2° giorno, domenica 22/03 – NEW YORK

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita con accompagnatore della città: partendo da Times Square, si esplorerà Midtown percorrendo verso nord la famosa Fifth Avenue, via per antonomasia di New York dove si concentrano i grattacieli ed i negozi più importanti, si potranno ammirare la Cattedrale di San Patrizio ed il Rockfeller Center, seguendo Central Park South si raggiunge Columbus Circle, all’estremità sud-occidentale, con al centro della piazza circolare, il monumento a Cristoforo Colombo, realizzato nel 1892 dallo scultore Gaetano Russo per commemorare il 4° centenario della scoperta dell’America. Tempo per il pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, passeggiata a Central Park, il polmone verde cittadino, laghetti, ponti, boschetti, prati verdi molto amata dai newyorkesi ed utilizzato per svago, riposo, attività sportive, manifestazioni, un’area di 340 ettari compresa tra la 59th Street e la 110th Str. a nord, la Eight Avenue, Broadway e la zona dei teatri. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.



3° giorno, lunedì 23/03 – NEW YORK

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata al proseguimento delle visite in città con l’accompagnatore: si raggiunge World Trade Centre con il Memoriale e la Freedom Tower, il più grande grattacielo dell’emisfero occidentale, simbolo di rinascita e libertà dopo gli atroci attacchi terroristici dell’11/09/2001. Passeggiata a piedi verso il Ponte di Brooklyn (tempo permettendo, possibilità di attraversare il ponte a piedi) percorrendo Wall Street e la zona finanziaria di New York. Da Battery Park, punta estrema di Manhattan, alle cui rive attraccarono le navi europee che nel sec. XVII iniziarono a fermarsi, possibilità di imbarco sul battello per Liberty Island per la visita alla Statua della Libertà e a seguire di Ellis Island con possibilità di visita al Museo dell’immigrazione. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.



4° giorno, martedì 24/03 – NEW YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman locale riservato per Washington con sosta lungo il tragitto a Philadelphia per il pranzo libero a carico dei partecipanti e per una breve visita panoramica con l’accompagnatore della città, una delle più antiche degli Stati Uniti dove nel 1776 venne firmata la Dichiarazione d’Indipendenza. All’arrivo a Washington, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento.





5° giorno, mercoledì 25/03 – WASHINGTON

Prima colazione in hotel in hotel ed intera giornata dedicata alla visita con l’accompagnatore di Washington, Capitale degli Stati Uniti d’America e città dov’è concentrato tutto il mondo politico del Paese: la Casa Bianca, il Campidoglio, il monumento a Washington, il cimitero di Arlington e i due bellissimi Memorial: uno dedicato alla Seconda Guerra Mondiale e uno alle vittime della guerra in Vietnam. Possibilità di visita (facoltativa e tempo permettendo) ad uno degli innumerevoli musei della Smithsonian Institution. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.



6° giorno, giovedì 26/03 – WASHINGTON / DALLAS

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico di linea American Airlines diretto a Dallas. All’arrivo, sbarco ed immediata partenza per la visita guidata di Dallas, città moderna nel cuore del Texas, che combina imponenti grattacieli con un ricco patrimonio culturale. Dealey Plaza e il Sixth Floor Museum offrono uno sguardo sulla storia degli Stati Uniti.

Il Dallas Arts District è il più grande quartiere artistico degli Stati Uniti, che ospita musei come il Dallas Museum of Art e il Nasher Sculpture Center. L'iconica Reunion Tower offre viste panoramiche sulla città. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento.



7° giorno, venerdì 27/03 – DALLAS

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla partecipazione al CPAC: la Conservative Political Action Conference, è una conferenza politica annuale a cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e dal mondo. La conferenza è stata fondata nel 1974 dall'American Conservative Union e Young Americans for Freedom, Ronald Reagan tenne il discorso inaugurale al CPAC nel 1974. Tuttora i candidati presidenziali repubblicani la utilizzano per condividere le proprie idee per migliorare la nazione. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.



8° giorno, sabato 28/03 – DALLAS

Prima colazione in hotel e seconda giornata dedicata alla partecipazione al CPAC. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. In questa giornata potremo assistere al convegno di Trump.



9° giorno, domenica 29/03 – DALLAS / NEW YORK / MILANO

Prima colazione in hotel e, in mattinata, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea American Airlines France in partenza per il rientro in Italia, via New York. Pasti e pernottamento a bordo.



10° giorno, lunedì 30/03 – MILANO Malpensa

Prima colazione a bordo. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa.

A questo programma aggiungeremo incontri con personaggi politici organizzati dal nostro collaboratore Francesco Giubilei.

