“Vogliamo esportare il modello Eni”. Meloni in Congo spinge per le collaborazioni

Ascolta ora: "“Vogliamo esportare il modello Eni”. Meloni in Congo spinge per le collaborazioni"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente del Congo Denis Sassou ha dichiarato che con il Paese africano " di recente abbiamo portato a termine accordi commerciali con l'Eni per l'importazione di gas naturale liquefatto per il prossimo inverno, ma parliamo di esportazioni verso l'Italia che riguardano il solo l'esubero di gas non necessario alla popolazione locale ".

Da Brazzavile, il premier ha spiegato che " primo obiettivo è garantire la crescita delle popolazioni nelle quali si investe, perché l'Africa è un continente ricco, che ha bisogno di sostegno per tirare fuori e valorizzare le tante risorse di cui dispone ". Meloni ha proseguito sottolineando che l'energia è l'elemento fondamentale di una " cooperazione da pari a pari " in grado di " legare i destini " di Africa e Europa e ha spiegato che " stasera abbiamo parlato di molti di quei settori che vorremmo tentare di esportare anche nelle altre nazioni africane e un po' nell'Unione Europea ".

Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: " La necessità dell'Europa che si trova in difficoltà sulle risorse energetiche e la possibilità per l'Africa di produrre quelle risorse energetiche, non è più una cooperazione che si fa in modo transitorio: vuol dire legare i propri destini in un legame lungo e reciprocamente vantaggioso ". Meloni, nel proseguire il suo discorso, ha citato nuovamente il colosso energetico italiano: " Cito ancora l'Eni, ma potrei citare altre aziende italiane, contemporaneamente porta avanti attività sociali a Hinda, sul tema dello sviluppo dei centri rurali, della salute, dell'accesso all'acqua, all'agricoltura, penso alla scuola Enrico Mattei a Pointe-Noire che si concentra sull'educazione alla formazione ".