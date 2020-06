2 giugno, il centrodestra in piazza: "Bisogna far ripartire l'Italia"

Centinaia di persone si sono radunate a Piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione del centrodestra, che ha partecipato unito in occasione del 2 giugno. Protagonista della piazza un lunghissimo tricolore da 500 metri.

" Serve una grande strategia per il Paese e deve essere costruita in Parlamento da tutte le forze politiche, ascoltando il mondo della grande industria, dei piccoli e medi imprenditori, artigiani, commercianti agricoltori, liberi professionisti e partita Iva. Serve far ripartire l'Italia. Lo dobbiamo fare con grande impegno" . Così Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, si è espresso a margine della manifestazione unitaria centrodestra a Piazza del Popolo. " Noi abbiamo una serie di proposte- ha aggiunto- Per utilizzare i fondi europei occorre fare molte riforme a cominciare da quella del fisco, della burocrazia, della sanità, della giustizia civile che con la sua lentezza provoca fino al 2% del Pil. Questo è lo spirito con cui noi di Forza Italia vogliamo dare una testimonianza qui a Piazza del Popolo. Nessun intento divisivo, vogliamo fare proposte concrete per dimostrare ai tanti italiani in difficoltà che non sono soli ". E ha concluso ricordando le parole del presidente della Repubblica: " Chiediamo al Governo di ascoltare l'appello del Capo dello Stato Mattarella ".

Insieme a Forza Italia, era presente anche Fratelli d'Italia: "Chiediamo al Governo di ascoltare questa piazza", ha detto Giorgia Meloni. E, parlando con la stampa, ha aggoiunto: " Fuori le marchette, fuori le poltrone. Le risorse vadano ad aiutare le imprese a non chiudere e a chi rischia di sprofondare nella povertà . Tutto il resto non c'entra con la ripresa. Speriamo che ascoltando questa piazza si cambi passo e si riesca ad occuparsi davvero del destino della nazione" . " Questa è anche la nostra festa ed abbiamo il diritto di manifestare anche noi in sicurezza ", ha precisato la Meloni nel corso della manifestazione. E sulle polemiche riguardanti gli assembramenti durante la manifestazione, il leader di Fratelli d'Italia ha commentato: " Stiamo facendo del nostro meglio per metterla in sicurezza, ma vi segnalo che anche quando hanno fatto la manifestazione del 25 aprile non era in sicurezza ". "Per noi - accusa - c'è sempre una buona scusa per non manifestare mai. Noi non dobbiamo manifestate. Ma il centrodestra esiste e farà le sue manifestazioni ". Ma, anticipa, " penso che una volta terminata questa emergenza sanitaria non sia questo governo a poter ricostruire l'Italia: a dover affrontare la crisi economica deve essere un governo scelto da cittadini, che non debba scendere a compromessi e possa durare cinque anni ".

Presente alla manifestazione anche il leader della Lega, Matteo Salvini: " Siamo qua per risolvere i problemi, non per protestare, ma per proporre soluzioni - ha spiegato- Speriamo che in parlamento Pd e 5 stelle ascoltino nei fatti l'appello del presidente della Repubblica ". Poi ha aggiunto: " Capisco la voglia e la rabbia, ma dobbiamo costruire un percorso che porti l'Italia lontano senza dover aspettare aiuti esterni che tanto non arrivano ". Salvini ha spiegato che il centrodestra è sceso in piazza " a nome degli italiani dimenticati in questi mesi e discriminati, c'è un pregiudizio nei confronti del privato, lavoratori autonomi e liberi professionisti, invece non ci possono essere lavoratori italiani dimenticati" . Infine, ha concluso richiamando l'appello di Sergio Mattarella: " Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto unità e collaborazione? Allora noi da queste piazze portiamo delle proposte. Sulla cassa integrazione hanno scelto la burocrazia ". E sulla ripartenza Salvini anticipa " la ricetta della Lega e di tutto il centrodestra ", che prevede "burocrazia zero e taglio delle tasse. Azzeriamo tutte le regole e i vincoli che renderebbero impossibile rilanciare il Paese ".

Anche a Milano, in piazza Duomo, si è svolta una manifestazione del centrodestra. Qui, i manifestanti hanno chiesto a gran voce le dimissioni del governo Conte bis, intonando il coro: "Dimissioni, dimissioni". Tante le bandiere italiane che hanno riempito la piazza e i cartelli, con cui i lavoratori chiedono più attenzione e aiuti per imprese, artigiani e partite Iva.