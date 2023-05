In 400 per l'addio a Delio e Dorotea

Le bare di Delio e Dorotea, ricoperte da un cuscino di rose, sono arrivate nella chiesa di San Pancrazio di Russi (Ravenna) accolte da una folla di 400 persone e da un sole sfacciato che non sembrava possibile il giorno in cui hanno perso la vita.

Delio Foschini e la moglie Dorotea Dalle Fabbriche, 73 e 71 anni, sono stati trovati uno accanto all'altro al piano terra della loro abitazione di Chiesuola di Russi. Sono rimasti folgorati mentre cercavano di spostare un congelatore in casa.

Al funerale, accolta dal prefetto Castrese De Rosa, è arrivata la ministra Anna Maria Bernini in rappresentanza del governo: «Sono qui per rendermi conto di quanto accaduto e per portare a tutta la popolazione la solidarietà del governo» ha detto commossa, partecipando al dolore della famiglia e delle persone rimaste fuori dalla chiesa ad ascoltare l'omelia di Don Giorgio diffusa dagli altoparlanti.

Era stato il figlio Moreno a lanciare l'allarme: «Abbiamo i genitori isolati! Il loro cellulare squilla dalle 19, ma non rispondono. Abbiamo chiesto l'intervento di qualcuno, ma nessuno è andato. Spero che con le prime luci del giorno facciano un giro a casa loro». E ora, con il cuore a pezzi, pensa a salvare l'azienda agricola e l'allevamento di maiali che i genitori hanno messo in piedi con tanti sacrifici. Chiede aiuto per non essere costretto a chiudere tutto.

Domani sarà aperta la camera mortuaria all'ospedale di Faenza dove potrà essere reso omaggio alla salma di Giordano Feletti, morto per l'esondazione del Lamone. Si terranno inoltre venerdì i funerali dei due coniugi di Ronta di Cesena, Sauro Manuzzi e Palma Maraldi - ma chiamata da tutti Marinella - morti a seguito della esondazione del fiume Savio nella notte tra i 16 e il 17 maggio.

«Sono a carico della gestione commissariale, nel limite di 1.500 euro per ciascuna vittima, le spese per le esequie» ha detto ieri alla Camera il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci.

Nei prossimi giorni si terranno anche i funerali di Fiorenzo Sangiorgi, 68 anni - la quindicesima vittima - il cui corpo è stato recuperato martedì dai sommozzatori a Lugo. L'uomo era stato presumibilmente trascinato via dalle acque appena sceso dal suo furgone.

Per evitare altre vittime, le raccomandazioni della Protezione civile alla popolazione sono nette, soprattutto in vista della nuova ondata di maltempo: restare ai piani alti, non scendere nelle cantine per salvare auto o oggetti, non girare sui colli - nè a piedi nè in auto - dove il rischio frane è elevato.

L'allarme è tutt'altro che finito. La pioggia di oggi non promette bene. Già ieri a Monterenzio (Bologna) è crollato un ponte, isolando alcune famiglie. A Pavullo (Modena) una bomba d'acqua con grandine ha fatto esondare il canale tombato allagando le strade centrali.