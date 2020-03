La nostra sottoscrizione per l'ospedale: raccolti 420mila euro

Gaetano G.M. e Eleonora D.S. 100,00; Laura R. 5,00; Vincenzo C. 100,00; Nicoletta Z. 1.000,00; Ernesto M. e Renata P. 50,00; Bruno U. 100; Emilio C. 300,00; Antonella M. 30,00; Marco M. 100,00; Giovanni R. 200,00; Luca M. 100,00; Alessandro C. 40,00; Simonetta P. 100,00; Sabrina G. 100,00; Angela Alba P. 50,00; Matteo G. 1.000,00; Gino M. 100,00; Pietro A. 100,00; Angela Stefania P. 150,00; Roberto F. 50,00; Luca F. e Giovanni D.P. 50,00; Matteo L. 50,00; Angela S. 50,00; Antonia V. e Silva G. 50,00; Bruna M. 100,00; Maurizio Angelo A. 60,00; Natale Augusto C. 100,00; Giorgio Andrea M. 50,00; Riccardo R.-G.C. Milano 1.000,00; Roberto B. e Claudia R. 20,00; Roberta D.M. 30,00; Salvatore M.-G.C. Milano 1.000,00; Società C. SRL 100,00; Laura e Daniela C. 30,00; Lina Z. 300,00; Dina Maria A. 100,00; Maria G. 100,00; Silvia P. 100,00; Fabrizio C. 100,00; Giorgio R. 50,00; Lucio S.-G.C. Milano 400,00; Società B. SRL 15.000,00; Graziella N. e Ermanno L. 1.000,00; Fermino D.C. 1.000,00; Vita P. 200,00; Alessandro B. 100,00; Gilberto G. e Giovanna T. 100,00; Massimo P. 100,00; Massimiliano Stefano C. 100,00; Alessandro M. 100,00; Riccardo B. e Nadia M. 50,00; Dialma M. 50,00; Salvatore M. 10,00; Silvia R. 500,00; Lucilla M. 40,00; Marco V. e Francesco B. 100,00; Angela B. 50,00; avv. Vincenzo A. 100,00; Fondazione A. G. B. c/o S. IV 8.000,00; Cristina M. e Fabio R. 100,00; Luca Angelo G. e Renata G. 100,00; Lorenzo R. e Lidia P. 50,00; Stefano O. e Giulia C. 50,00; Massimiliano P. 20,00; Alessandro Ambrogio L. e Rosanna L. 5,00; Società A. SRL 25.000,00; Crescenzo A. e Rossana L. 500,00; Ermanno P. e Eliana F. 250,00; Roberto Maurizio Andrea M. e Giovanna Angela R. 100,00; Luigi M. e Raffaella O. 40,00; Roberto G. 20,00; Filippo F. 10,00; Adriano B. 100,00; Rosa D'U. e Pierbruno R. 50,00; Giampio B.-G.C. Milano 1.000,00; Giuseppina F. 100,00; Valeriano e Gabriele Z. 1.000,00; Paola C. e Fabrizio C. 50,00; Maurizio G. 100,00; Lorenzo D.M. 1.000,00; Luigi T. 100,00; Francesca S. 20,00; Paolo S. 100,00; Silvio G. 1.000,00; Carlo David R. 1.000,00; Andrea M. 30,00; Nadia S. 100,00; Niccolò C. 10,00; Fabio V. 200,00; Camilla S. 40,00; Paolo A. 500,00; Matteo Fabio V.P. 100,00; Paolo M. 200,00; Alice F. 50,00; Roberto V. 100,00; Franco B. 50,00; Giorgio P. 20,00; Roberto V. 100,00; Andrea N. 100,00; Fabio T. 100,00; Roldano P. 100,00; Cecilia R. 100,00; Marco Giuseppe S. 500,00; Marco S. 500,00; Jacopo B. 30,00; Milaesther V. 100,00; Avelino B. 50,00; Giovanni S. 100,00; Barbara L.C. 100,00; Ernesto B. 50,00; Anna S. 200,00; Barbara L.C. 100,00; Salvatore L. 100,00; Potito D.N. 200,00; Nicholas D.S. 50,00; Marco Amedeo G. 50,00; Jessica B. 50,00; Franco L. 50,00; Renato F. 100,00; Marco S. 100,00; Giuseppe Valter N. 100,00; Rika N. 50,00; Loretta R. 50,00; Sergio Gino R. 100,00; Giuseppe F. 100,00; Fulvio G. 150,00; Piera F. 200,00; Francesco F. 50,00; Luigi B. 50,00; Enrico P.C. 200,00; Marco B. 50,00; Monica D.B. 100,00; Massimo V. 500,00; Emanuele F. 50,00; Pietro A. 300,00; Giuseppe R. 50,00; Enrico T. 100,00; Andrea Giovanni C. 500,00; Maurizio S. 10,00; Claudio Z. 100,00; Francesco T. 30,00; Susanna G. 200,00; Marco F. 25,00; Hysen P. 50,00; Nicola S. 200,00; Claudio Franco P. 50,00; Riccardo F. 10,00; Davide D.M. 50,00; Renzo L. 10,00; Mara R. 100,00; Carlo L. 50,00; Pierluigi D. 300,00; Ciro E. 50,00; Massimo Z. 20,00; Aristide T. 50,00; Gabriele C. 100,00; Pierluca O. 50,00; Renato D.G. 200,00; Fabrizio S. 100,00; Lionella P. 100,00; Giovanni R. 50,00; Hristina H. 100,00; Ovidio S. 50,00; Emanuele P. 20,00; Andrea Luigi Maria C. 15,00; Rosangela C. 50,00; Adriano O. 50,00; Paolo K. Emilio D.A. 1.000,00; Luciano L. 50,00; Luciano Giuseppe C. 100,00; Luigi C. 50,00; Amalia M.B. 20,00; Sandra L. 100,00; Luciano M. 100,00; Antonio A. 50,00; Cesare C. 50,00; Walter Romeo Angelo F. 100,00; Alberto T. 300,00; Aldo Luigi G. 50,00; Gerardo T. 50,00; Marcello C. 20,00; Ambrogio G. 100,00; Giorgio Filippo L. 100,00; Alessandro D.P. 500,00; Fulvio B. 100,00; Paolo T. 30,00; Gianfranco B. 100,00; Massimo M. 100,00; Lucia R. 50,00; Ugo A. 50,00; Elena Claire R. 50,00; Simone V. 50,00; Marco F. 50,00; Barbara M. 50,00; Alberto S. 100,00; Iginio Paolo B. 100,00; Luciano P. 100,00; Francesca S. 20,00; Paolo Salvatore G. 100,00; Carlo David R. 1.000,00; Andrea M. 30,00; Nadia S. 100,00; Alice F. 20,00; Niccolò C. 10,00; Associazione L. e M.M. 5.000,00; Società E. SRl 2.000,00; Fausto P. 1.000,00; Luca Mario M. 1.000,00; Sara D. 1.000,00; Società P.A. SAS 1.000,00; Mario e Federi. L. e Laura U. 600,00; Federico G. 1.000,00; Maria Antonietta B.A. 1.000,00; Alessandra C. e Andrea C. 500,00; Italo G. 500,00; Luca B. 450,00; Urbano S. 300,00; Salvatore C. 200,00; Gian Mauro C. 200,00; Alessandro Carlo Francesco G. 150,00; Luigi D.C. e Paola T. 100,00; Marcello M. 100,00; Luigi M. 100,00; Angelo B. e Luigia Enrica M. 100,00; Enrico G. 100,00; Alberto F. e Anna Maria C. 100,00; Luigi F. e Margherita R. 100,00; Maurizio N. 100,00; Marco P. 100,00; Jessica P. 100,00; Giorgio B. 100,00; Luca D.M. 50,00; Gabriele Luigi G. e Sabrina P. 50,00; Daddi B. e Costanza R. V. 50,00; Vittorio L. 50,00; Stefano G. 50,00; Bassam K. 50,00; Francesco Pio M. 50,00; Marco C. 50,00; Francesco M. e Maria T. 30,00; Tiziana e Giusep. L. 30,00; Marco C. 30,00; Francesco F. 20,00; Antonio M e Sil. M. 15,00; Carlo Adolfo e Pietro T. 10,00; Maria B. M. 10,00; Alfredo S. 10,00; Oscar e Marco B. 300,00; Gabriella P. e Chiara B. 250,00; Marina R. 150,00; Gugliemo S. 100,00; Società T. F. SRL 100,00; Dario Eugenio N. e Mariagrazia R. 50,00; Barbara B. 50,00; Giancarlo G. 50,00 Mariagrazia S. 50,00; Mariagiulia Z. 40,00; Emanuela Maria O. 20,00; Alberto F. 1.000,00; Mauro M. 200,00; Daniela C. 100,00; Valeria A. 400,00; Gianmario F. 50,00; Raffaello C. 200,00; Giovanni P. 50,00;Alice L. 50,00; Alfredo S. 50,00; Maria Domenica D. 100,00; Andrea F. 100,00; Gaetano D.S. 100,00; Luca D. 100,00; Raffaella M. 200,00; Claudio C. 50,00; Stefano M. 20,00; Giovanni Mario C. 100,00; Daslav B. 300,00; Danilo V. 50,00; Cristiano S. 100,00; Marco V. 100,00; Maurizio I. 100,00; Massimo R. 300,00; Silvia G. 100,00; Monica B. 100,00; Francesco V. 200,00; Umberto S. 50,00; Marco C. 50,00; Elena Alessandra V. 300,00; Valeria G. 30,00; Roberto B. 50,00; Gustavo A. 200,00; Marta R. 15,00; Nicola S. 25,00; Mario Franco G. 300,00; Aldo G. 200,00; Mario Umberto D. 100,00; Massimo A. 50,00; Andrea N. 20,00; Pasquale D.V. 10,00; Rosalba M. 50,00; Davide Z. 50,00; Xenia Maria M. 100,00;Luca Z. 50,00; Maria Grazia F. 500,00; Fabio C. 100,00; Sandro M. 50,00; Andrea G. 400,00; Antonella F. 100,00; Daniele C. 100,00; Clara T. 100,00; Massimo A. 100,00; Edoardo B. 200,00; Roberto B. 20,00; Andrea C. 50,00; Roberto G. 300,00; Chicchi V. 100,00; Andrea P. 300,00; Maria Elena G. 300,00; Marco M. 200,00; Angelo B. 50,00; Giorgio B. 15,00; Francesco M. 100,00; Sabrina B. 100,00; Piera Angela M. 100,00; Mitsuya S. 50,00; Giancarlo P. 50,00; Mariangela S. 50,00; Vito Z. 100,00; Carlo Fabio R. 100,00; Giovanni Alessandro Maria B. 100,00; Paolo Alberto R. 100,00; Alberto C. 300,00; Celestino B. 20,00; Giada Maria C. 100,00; Società S. SRL 100,00; Gabriella P. 100,00; Rachel H. 100,00; Bruno P. 200,00; Franco S. 100,00; Sorin B. 50,00; Alessio A. 100,00; Ital. N. 50,00M; Maurizio B. 30,00; Renato P. 100,00; Giuliana N. 100,00; Daniele G. 100,00; Riccardo Z. 200,00; Giovanni V. 100,00; Elena G. 100,00; Gianluca S. 200,00 Elena B. 30,00; Alda G. 200,00; Luigino Giuseppe P. 20,00; Giuseppe N. 50,00; Alessandro B. 100,00; Graziano A. 50,00; Roberto D. 50,00; Diego Gino F. 50,00; Alberto Guido M. 49,00; Società P. SRL 10.000,00; Gianfranco G. 25,00; Danilo S. e Oliva G. 200,00; Chiara Andrea B. 20,00; Antonio e Simona P. 50,00; Emilio G. 200,00; Alessandro B. e Emanuel G. 100,00; Edoardo Francesco C. 600,00; Giulio Cesare Pietro O. 100,00; Franco G. e Dea C.F. 100,00; Andrea B. 100,00; Francesco A. 100,00; Società M. SRL 500,00; Guido S. 50,00; Giuseppe C. 20,00; Alberto S. e Maria Grazia R. 10.000,00; Società T. SRL 10.000,00; Livia O. 1.000,00; Stefano M. e Rosanna O. 500,00;Mario R. e Liliana L.I. 250,00; Cristina V. 200,00; Alessandro Vittorio P. 100,00; Alessandro C. e Nicoletta M. 100,00; Antonia V. 100,00; Luca Z. 100,00; Nicoletta M. e Alessandro C. 100,00; Sabrina e Alberto L. 20,00; Luca M. e Maria Rosaria M. 15,00; Pier Enrico D.B.B. 200,00; Francesco M. 100,00; Louis T. 5,00; Giuseppina M. 100,00; Adriano R. 45,00; Associazione P.D.P.I. 1.000,00; Z.D.T. 500,00; Rita P. 500,00; Luigia S. 466,26; Umberto R. 200,00; Silvia P. 100,00; Caterina D. 50,00; Paola Carmina L. 40,00; Roberto Aldo Enrico C. 25,00; Jessica S. 5,00.