Il 76% degli italiani approva il Mattarella bis

La rielezione di Sergio Mattarella è stata accolta con positività dalla rete. Questo dato si evince da una rilevazione effettuata da Humans per Adnkronos. L'esclusiva piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, ha analizzato i messaggi che sono stati pubblicati sui social e il risultato è stato piuttosto netto in favore del presidente della Repubblica uscente.

Dal report è risultato che il 74% degli italiani hanno apprezzato la scelta della politica di continuare con Sergio Mattarella al Quirinale. Una percentuale importante che, come sottolinea l'agenzia, è difficilmente riscontrabile in analisi di contesto politico istituzionale. A influire sull'apprezzamento degli italiani per la figura di Mattarella è l'alta percezione istituzionale che gli italiani gli hanno riconosciuto nel corso del suo mandato, in particolare nel corso degli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia.

Tra gli italiani e Sergio Mattarella si è instaurato un legame molto forte. L'analisi semantica mette anche in evidenza che gli italiani che hanno espresso la loro opinione sui social nei giorni precedenti hanno esortato la politica ad accelerare i tempi dell'elezione. Le locuzioni più utilizzate, infatti, sono state " fare presto " e " basta perdere tempo " nelle discussioni inerenti l'elezione del prossimo inquilino del Quirinale. Un segno evidente della volontà del Paese, si sottolinea nel report, di superare lo stallo di questi giorni.

Che l'opinione popolare fosse favorevole al Mattarella bis lo dimostra l'enorme numero di tweet che sono stati inviati nel corso dell'ultima settimana. Inoltre, da quando è emersa la decisione della maggioranza di governo di puntare sulla rielezione dell'attuale presidente della Repubblica, l'hashtag #Matterella è costantemente tra le tendenze degli argomenti più discussi di Twitter. E sono tanti i messaggi da parte degli utenti che ringraziano il presidente della Repubblica per essersi nuovamente messo a disposizione del Paese.