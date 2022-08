"Snellire la burocrazia". Il piano del Cav che crea 800mila posti di lavoro

La campagna elettorale non chiude per le ferie ferragostane e non si ferma nemmeno Silvio Berlusconi, che di sabato mattina ha pubblicato un nuovo video delle sue pillole di programma elettorale. Il leader di Forza Italia, la cui campagna è caratterizzata dal motto: " Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra ". L'appuntamento social di oggi per gli elettori è con il tema della burocrazia, tanto caro al Cavaliere, secondo il quale è necessario adottare una importante riforma per snellire i processi che frenano l'economia del nostro Paese.

" Una burocrazia che ci soffoca ", ha rimarcato Silvio Berlusconi, che ha ricordato il lungo iter necessario in Italia. " Per costruire una casa o per ristrutturarla, per aprire un attività, un negozio o un ristorante, oggi è richiesta un'infinità di pratiche e di autorizzazioni che durano una infinità di tempo. Con noi, invece, basterà rispettare le leggi e fare una comunicazione per lettera raccomandata al Comune di pertinenza. I lavori potranno partire subito e i controlli si faranno a posteriori, con una multa a chi ha infranto le leggi ", ha spiegato il leader di Forza Italia.

Una "semplice riforma", sottolinea Silvio Berlusconi, che però darà nuovo slancio all'economia del Paese: " Si creeranno, solo nell'edilizia, 800mila posti di lavoro in più. Se sei d'accordo, se anche tu vuoi vivere in uno Stato in cui il cittadino può fare tutto quello che non è esplicitamente vietato dalle leggi, il 25 settembre devi andare a votare. E devi votare per Forza Italia ". Il programma di Silvio Berlusconi, distillato in pillole social con video brevi che non superano i due minuti, è il format scelto dal leader di Forza Italia per portare le sue idee a conoscenza del maggior numero di persone possibili.