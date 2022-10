Meloni suona la carica agli eletti: "Cosa dovete fare quando entrate in Parlamento"

Iniziano ufficialmente oggi i lavori di Fratelli d'Italia in parlamento. Giorgia Meloni ha convocato questa mattina i suoi eletti a Montecitorio per una riunione preliminare. Tra volti noti, conferme e new entry sono arrivati Giulio Tremonti, l'ex pm Carlo Nordio, un pò emozionato per la sua prima assemblea da eletto, l'ex governatore siciliano Nello Musumeci e Livia Mennunni, che ha battuto Emma Bonino e Carlo Calenda a Roma.

" Professionisti, docenti, economisti, rappresentanti dei territori, amministratori, uomini e donne che daranno anima e cuore per difendere gli interessi e i diritti del popolo italiano. La squadra di Fratelli d'Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la nazione ", ha detto Giorgia Meloni sui social prima di iniziare la riunione nella cosiddetta "Auletta". La riunione è durata un'ora, tempo che è servito alla leader del partito di fare il punto della situazione con i vecchi e i nuovi eletti. Al suo arrivo, Giorgia Meloni è stata accolta dall'applauso dei presenti e si è concessa 20 minuti di tempo per fare un discorso agli eletti, prima di lasciar spazio al dibattito.

" L'ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d'Italia in parlamento: puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile. Non c'è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo ", ha detto Giorgia Meloni rivolgendosi agli eletti. La leader di Fratelli d'Italia lavora da tempo a questa vittoria e ora, come ha spiegato nel corso del suo intervento, " se e quando il presidente della Repubblica dovesse affidarci l'incarico, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche nella formazione del governo ".

Il Paese ha urgente bisogno di risposte ai problemi più stringenti, " come il caro bollette, l'approvvigionamento energetico e la legge di bilancio ". Giorgia Meloni ha ribadito che l'obiettivo di questa legislatura di Fratelli d'Italia sarà agire per il bene del Paese e ogni atto messo in campo " sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l'interesse nazionale ".