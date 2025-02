Accoltella la madre poi dà fuoco alla casa: aveva problemi mentali

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha ucciso la madre con tre coltellate, poi ha dato fuoco all'abitazione dove vivevano. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per sedare le fiamme, lo hanno trovato ancora lì, in stato confusionale, e i carabinieri ci hanno messo poco a ricostruire l'avvenuto. Per un ragazzo di 22 anni, sordomuto, sono scattate le manette con l'accusa di omicidio. La tragedia è avvenuta la scorsa notte in una villetta a Montepiano, frazione del Comune di Vernio, nel pratese. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, all'alba, hanno ritrovato il corpo senza vita della vittima una donna di 60 anni, Anna Viliani, addetta alle pulizie - e capito che non si trattava di un banale incendio. L'omicidio risalirebbe a qualche ora prima: sulla vicenda indaga la Procura di Prato per accertare ogni elemento dietro il dramma familiare, in primis il movente, ancora oscuro. Il 22enne viveva assieme alla madre in una villetta a due piani, soffriva di vari problemi di natura psicologica ed era seguito da anni dai servizi sociali del Comune di Vernio, assieme ai membri della sua famiglia. Un altro elemento da accertare è se l'incendio scoppiato nella casa un paio di ore dopo il delitto sia stato appiccato dal ragazzo, per disfarsi del corpo della madre. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica sono andate avanti per oltre otto ore. Intanto il 22enne è stato portato in caserma per un primo interrogatorio, mentre il padre del giovane - che non vive più con loro da tempo - è accorso sul luogo del delitto allertato da alcuni abitanti della zona. Un altro figlio risiede invece lontano dalla Toscana. Sul posto è rimasta a lungo anche la sindaca di Vernio, Maria Lucarini.

«Montepiano si è svegliata sotto il peso di una tragedia che ci lascia sgomenti, increduli, feriti nell'anima» ha detto. Al momento, l'unico elemento certo è che il ragazzo avrebbe accoltellato la madre intorno alle 4 di notte infierendo con tre fendenti.