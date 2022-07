Accoltellato a morte da un minorenne dopo una lite

Morire a 23 anni al culmine di una banale lite in strada per mano di un ragazzo minorenne. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sull'Appennino imolese, poco distante dal campo sportivo del paese.

La vittima si chiama Fabio Cappai, un giovane operaio di origini sarde molto conosciuto e ben voluto da tutti nella zona. Un delitto inspiegabile, apparentemente senza movente, nato secondo le prime informazioni nel corso di una banale discussione con un gruppo di ragazzi poi degenerata nel sangue. Una battuta di troppo, poi le coltellate. Una mortale. Dopo l'aggressione, scatenata appunto da futili motivi ancora da accertare e avvenuta in un punto riparato del centro «Marco Simoncelli» dove ci sono anche impianti sportivi, l'omicida si è dato alla fuga ed è stato individuato in un secondo momento. Si tratta di un ragazzo di 17 anni di un paese vicino che ha infierito sul 23enne con un coltello. La vittima è stata soccorsa dal 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Tutti i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari sono risultati vani. Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Bologna, guidata dalla procuratrice Silvia Marzocchi. Dopo l'interrogatorio, nel corso del quale il ragazzo avrebbe ammesso i fatti, maturati dopo una lite con un gruppo di ragazzi, è stato disposto il fermo del 17enne, il quale ora si trova nel carcere del Pratello di Bologna in attesa della convalida. Sono stati ascoltati i testimoni. Diverse persone avrebbero assistito all'aggressione, ma i sospetti degli investigatori si sarebbero concentrati subito sul minorenne. L'autopsia sul corpo della vittima è fissata per martedì.

«Siamo tutti letteralmente sconcertati e addoloratissimi, è come se fosse successo a un nostro fratello. È un momento di grande tristezza e dolore», ha commentato Alberto Baldazzi, sindaco di Castel del Rio nel Bolognese. «Ora serve forza e saldezza morale da parte di tutti per ricostruire la trama dell'amicizia e il senso di comunità, così forte a Castel del Rio», ha aggiunto il primo cittadino. In un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune viene data notizia di una fiaccolata che si terrà stasera alle 21 davanti alla chiesa del Comune.