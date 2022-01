Quinta fumata nera: Casellati si ferma a 382

Anche la quinta votazione per l'elezione del prossimo capo dello Stato è andata a vuoto. È iniziato lo spoglio dei voti, ma subito bisogna fare i conti con il grande numero di astenuti a quota 406: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e uguali hanno deciso di esprimere in Aula un voto di astensione nella formula presente non votante. Una mossa partorita dopo quella del centrodestra, che ha deciso di indicare Maria Elisabetta Alberti Casellati come prossimo presidente della Repubblica. Il sesto scrutinio è stato convocato per oggi pomeriggio alle 17.

Lo spoglio

Anche oggi, proprio come ieri, a prendersi la scena sono gli astenuti (407). Le schede bianche ammontano a 11; quelle nulle a 9. Tra le principali preferenze espresse rientrano Casellati (382), Mattarella (46), Di Matteo (38), Berlusconi (8), Tajani (7), Cartabia (7), Casini (6), Draghi (3), Belloni (2). Fonti della Lega fanno sapere che i 208 voti del Carroccio " sono andati compatti alla presidente Casellati ".

Le mosse del centrodestra

Il centrodestra si riunirà in un nuovo vertice nel pomeriggio alla luce dei numeri emersi al termine dello spoglio. La coalizione formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia dovrà intraprendere un'iniziativa in vista della prossima votazione, in programma oggi pomeriggio alle 17. Sarà l'occasione per concordare una linea ufficiale nel tentativo di provare a chiudere la partita per il Colle.

Il centrodestra puntava alla soglia dei 420 voti per la Casellati e dunque è lecito aspettarsi un cambio di strategia. L'incognita riguarda appunto le prossime mosse: si potrebbe provare ad avanzare uno dei nomi della rosa della coalizione, cioè tra Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Oppure si potrebbe optare per una figura al di fuori della terna, come ad esempio Nicola Frattini o Sabino Cassese. Sarà però necessario allargare il perimetro del dialogo.

La linea della sinistra

La sinistra continua a porre veti nei confronti del centrodestra: il fronte giallorosso si è detto contrario alla carta Casellati, figura femminile e seconda carica dello Stato. A questo si aggiunge che Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno disertato l'incontro con Matteo Salvini: il leader della Lega aveva chiesto un vertice tra i partiti di maggioranza prima del quinto voto di questa mattina.