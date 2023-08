Accuse a Londra: "Bimbi migranti nelle prigioni degli stupratori"

Il governo inglese sistema i minori giunti nel Regno Unito clandestinamente nei carceri per adulti condannati per reati sessuali. A denunciarlo sono alcuni gruppi per la difesa dei diritti umani che hanno identificato un numero crescente di casi in cui bambini non accompagnati, quasi sempre vittime dei trafficanti di esseri umani, sono stati spediti senza troppi problemi nella prigione di Elmey, in Kent, insieme ad altri detenuti adulti. E in base all'ultima ispezione, il blocco dove vengono ospitati i cittadini stranieri è quello dei molestatori sessuali.

Il gruppo Humans For Rights al momento ha trovato 14 minori nel carcere e uno di loro aveva appena 14 anni quando è giunto a Elmey e vi è rimasto per ben 7 mesi. Nella maggior parte dei casi si tratta di ragazzini sudanesi che sono giunti nel Paese attraverso la Libia. Nel weekend è stato subito chiesto all'Home Office di avviare un'inchiesta sul caso e di procedere all'immediato rilascio di qualunque minore si trovasse insieme ad adulti nella prigione. Maddie Harris, portavoce di Humans For Rights ha spiegato di aver lavorato con un migliaio di minori e ha raccontato che quelli inviati nelle carceri risultavano «profondamente danneggiati». «Questi ragazzini, vengono chiusi nelle loro celle, senza sapere a chi rivolgersi per chiamare aiuto, privati di un adeguato sostegno legale per contestare le decisioni arbitrarie prese dal servizio immigrazione sulla loro presunta età ha spiegato Harris questi ragazzi cercano sicurezza ed invece si ritrovano in un carcere per adulti, senza protezione ed esposti a ogni tipo di molestia».

L'imprigionamento di questi minori costituisce, secondo i critici, l'ultima faccia di un sistema di accoglienza profondamente guasto. Giovedì, le richieste di asilo arretrate sono arrivate a 175mila, il 44% in più dell'anno scorso, nonostante il governo abbia raddoppiato la spesa per il disbrigo delle pratiche. Nuovi dati ottenuti dall'Observer confermano che centinaia di minori vengono erroneamente trattati come adulti dall'Home Office con conseguenze devastanti. Un numero significativo di decisioni prese in questa direzione dai funzionari dell'Home Office sono già state modificate in seguito alle ispezioni di specialisti indipendenti che hanno confermato l'età dei minori. «La valutazione dell'età ha dichiarato Syd Bolton , codirettore di Equal Justice for Migrants si è trasformato nel dispositivo procedurale più mostruoso».