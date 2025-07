Addio anche alla madre della piccola Summer: intera famiglia distrutta

Non ce l'ha fatta nemmeno Silvana Visconti, la 37enne unica sopravvissuta del terribile incidente avvenuto il 15 luglio nella galleria di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, lungo la Variante di valico dell'autostrada A1. Due giorni dopo l'impatto era morta anche la sua bambina, Summer, di 4 anni, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer. Con la scomparsa della donna salgono a cinque le vittime della tragedia, un'intera famiglia distrutta. Erano residenti a Gravellona Toce (Verbania-Cusano-Ossola) e stavano facendo ritorno a casa dalle vacanze.

Nel tragico schianto, causato da un guasto che aveva costretto l'auto a fermarsi in galleria, avevano già perso la vita i genitori di Silvana, Mauro Visconti, 69 anni, e Zoila Nydia Basulto Albuquerque, 65 anni, e la sorella Carla Stephany Visconti, di 39 anni. La bambina, che era sul sedile posteriore tra i nonni, ha lottato per due giorni tra la vita e la morte, ma non ce l'ha fatta. Non si è salvato neanche il cane di famiglia, che viaggiava nella parte posteriore dall'auto.

Per la donna, una donatrice di organi, ieri mattina sono state avviate le procedure relative all'accertamento della morte cerebrale all'ospedale Careggi di Firenze, per procedere all'espianto. Anche gli organi di Summer sono stati donati, grazie al consenso del giudice tutelare del Tribunale di Firenze, diventando un simbolo di amore e speranza. Un atto che in un momento così tragico ha salvato altre vite.

A travolgere la Fiat Panda su cui viaggiavano la famiglia decimata è stato un tir che non è riuscito a evitare l'impatto. Il camion era guidato da un 56enne di origini moldave, indagato dalla Procura di Firenze per omicidio stradale plurimo.

Anche se - da quanto risulta dalle immagini delle telecamere - avrebbe potuto fare ben poco per evitare la macchina che si è fermata improvvisamente sulla corsia di marcia, presumibilmente per un guasto al motore. L'impatto è stato devastante.