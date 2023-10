Addio a Don Hurton, il padre del soccorso in alta quota

Pensare che lui, slovacco, nemmeno sapeva tanto bene dove fosse l'Alto Adige. Invece poi ci ha passato la vita, percorrendolo in lungo e in largo per aiutare gli alpinisti in difficoltà e cercare quelli dispersi. Ora la sua terra lo ricorda con il rispetto verso chi ha lasciato regali eterni. Don Josef Hurton è morto all'età di 95 anni. È stato l'ideatore del soccorso alpino. Lui e i suoi cani da valanga, lui e le centinaia di turisti che non si stancava mai di accompagnare durante le escursioni (a una gita partecipò anche Angela Merkel).

L'Ortles e il Gran Zebrù sono state la sue amate montagne. Nel villaggio di Solda in Alto Adige per 63 anni è stato sempre in contatto con la gente, con fedeli, con gli alpinisti. Proprio a Solda, Sulden nella dizione tedesca, era arrivato per puro caso nel cuore dell'estate del 1960: era il 2 agosto. Don Hurton in quel periodo si trovava a Roma. L'anno prima il parroco di Solda, Gottfried Leitner era morto travolto da una valanga mentre stava rientrando a piedi in canonica dopo una lezione di catechismo nella frazione Solda di Sotto. L'allora vescovo Joseph Gargitter scrisse una lettera a don Hurton - che all'epoca portava la barba folta e lunga tipica dei Paesi dell'Est - informandolo che nessuno aveva presentato domanda per ricoprire l'incarico di parroco.

Il decesso così violento e crudele di don Leitner portò Hurton - per i primi quattro anni ricopriva l'incarico di sostituto parroco e poi parroco per 35 anni fino al 1999 - ad organizzare una stazione di soccorso alpino all'avanguardia invidiata in Europa con una scuola per cani da valanga (oggi è inserita nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e addestramento per i soccorsi in montagna in elicottero. Il resto è storia. E basta un numero per raccontarla: 200 corpi di alpinisti dispersi recuperati.