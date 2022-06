"Addio al M5s, vado con Di Maio": anche Azzolina saluta Conte

Polveriera M5s, anche Lucia Azzolina saluta Conte. L’ex titolare del Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’addio al Movimento ed entrerà a far parte del nuovo gruppo guidato da Luigi Di Maio, leader degli “scissionisti” di Insieme per il futuro. “Non è stata una scelta semplice” , ha spiegato la politica di Siracusa, ma non sono mancate le bordate all’autoproclamato avvocato del popolo.

Azzolina ha spiegato di aver trascorso gli ultimi tre giorni a chiedere ai 5 Stelle un cambiamento che non ci sarà: “Ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere” . Nel mirino dell’ex titolare del Miur è finito Conte: “Il famoso nuovo corso, quello della maturità politica, non è mai iniziato. Non siamo né carne né pesce” . Giudizio netto, tranchant, espresso anche da altri ex pentastellati, oggi con Di Maio.

Nel corso del suo intervento, Lucia Azzolina ha precisato di nutrire stima nei confronti di Conte, però “ostaggio” dei suoi vicepresidenti. “Dov'è la maturità politica se si fanno le scelte solo sulla base dei sondaggi? Dov'è la cura delle parole se ogni giorno si leggono e si sentono solo tweet e interviste al veleno? Dov'è la collegialità?”, i quesiti posti dall’ormai ex pentastellata: “Io sono una persona leale ma qui non si vuole la lealtà, si pretende la devozione e la fede cieca”.