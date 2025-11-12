Le affinità tra islam e socialismo

La vittoria del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani, un musulmano socialista, ci permette di parlare non tanto dell'alleanza islamica con le sinistre occidentali ma della scalata vera e propria dell'Islam alla sinistra globale. Una scalata interessante perché la visione dell'islamico ha molti punti di contatto con i socialisti. Pensiamo alla zakat che è una sorta di elemosina obbligatoria per poveri e bisognosi ed è uno dei cinque pilastri del Corano. Oppure il concetto di uguaglianza tra i credenti della Umma. Sono convinzioni che rendono i credenti musulmani più credibili della sinistra nell'intercettare quell'elettorato che ha bisogno di più proletari rispetto alla leadership progressista che ha abbandonato questi valori.

Per gli islamici la libertà è obbedienza a Dio e tutto il sistema si fonda sulla trascendenza mentre l'attuale sinistra è una frangia degenerata del social-liberalismo avvinta in battaglie di genere e sogni di uguaglianze teoriche.

Anche il Cristianesimo ha una dottrina sociale ma il problema è che il socialismo si è affermato dopo la Rivoluzione francese come una religione laica e come contropotere rispetto a quella cristiana portando con sé la diffidenza per la religione intesa come oppio dei popoli.

Forse il socialismo è nato morto perché era ateo e, nella sua follia, senza credere nel Regno dei cieli, pretendeva di ricrearlo in terra. Il risultato è stato un Inferno reale regolato a colpi di piani quinquennali. Ora, per salvare il Socialismo e creare problemi all'Europa, certi ambienti sono disposti a farlo illuminare dal sole islamico dell'avvenire che adesso splende pure su New York.

Così, una religione atea, nata per contrastare un Dio, si arrende ad un'altra religione. E piuttosto di ammettere i suoi errori invoca la distruzione della civiltà che, deridendone i valori, ha contribuito a indebolire.

Se gli islamici conquistassero il socialismo, per essere occidentali, non potremmo più essere di sinistra.

Questa nuova sinistra archivierebbe le battaglie sui diritti civili. E di questo neppure in troppi piangerebbero. Ma sarebbe sicuramente contro la parità di genere e non sarebbe così comprensiva con pratiche sessuali contro la morale religiosa.

Ma i socialisti musulmani potrebbero mostrare aperture inedite sul fronte del fine vita. Perché per morire non ci sarebbe più bisogno di andare in Svizzera ma potrebbe bastare avere un'idea diversa da loro e avere il coraggio di esprimerla apertamente.